Gil Yepes: el tipo de cambio obliga a empresas a vender con margen negativo

En un tuit reciente, el economista Antonio Gil Yepes alertó sobre la delicada situación que enfrentan muchas empresas venezolanas ante las actuales restricciones cambiarias y financieras.

Según Gil Yepes, estas compañías deben pagar casi todo lo que adquieren en divisas, muchas veces por adelantado y al precio que logran conseguir, mientras que, para cobrar, deben hacerlo al tipo de cambio oficial y con plazos extendidos para sus clientes.

«Esto significa que, no sólo mientras más vendan, menos ganan, sino que algunas pueden estar llegando a la situación de ‘mientras más vendan, más pierden'», señaló el economista, subrayando el riesgo de que esta dinámica eleve el desempleo y reduzca el consumo interno.

Gil Yepes propone medidas concretas para revertir este panorama, como incrementar la circulación de divisas permitiendo transferencias entre cuentas en custodia, reducir al mínimo el encaje bancario para estimular el crédito y eliminar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).

Además, ante la caída de los ingresos petroleros, plantea que el Estado podría aumentar su disponibilidad de divisas vendiendo empresas públicas y facilitando de manera real las exportaciones privadas.

El mensaje de Gil Yepes apunta a la necesidad urgente de flexibilizar la economía y permitir que la actividad privada recupere su capacidad de generar ingresos y empleo, evitando que la producción se convierta en una carga para quienes la impulsan.

En un foro reciente organizado por Fedecámaras, Felipe Capozzolo, presidente de la cámara empresarial, coincidió en que las empresas enfrentan obstáculos significativos que afectan su competitividad.

Destacó «el amplio diferencial entre la tasa de cambio oficial y la no oficial», que limita la planificación financiera y reduce los márgenes de ganancia. También mencionó deficiencias en los servicios públicos y restricciones de acceso al crédito como factores que agravan la situación.