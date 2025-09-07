Giorgio Armani, el pionero que llevó la moda de lujo al deporte

Giorgio Armani no solo marcó un antes y un después en la moda internacional; también abrió un camino inexplorado: la unión entre alta costura y deporte. Su visión lo convirtió en un pionero dentro de un sector en el que las grandes casas de lujo apenas habían incursionado.

Fundador de su firma en 1975, Armani levantó un imperio con más de 350 tiendas en el mundo y dejó huella en Hollywood con películas como American Gigolo, El caballero oscuro o El lobo de Wall Street. Pero desde los años noventa decidió que su sello también debía estar presente en las canchas. Vistió a la selección italiana en el Mundial de 1994, volvió a hacerlo en la Eurocopa 2021 —con título incluido— y desde 2012 su firma EA7 acompaña a los atletas de Italia en los Juegos Olímpicos.

En 2008 dio un paso decisivo al comprar el Olimpia Milano, el equipo más laureado de Italia, rebautizado como Emporio Armani Olimpia Milano. Allí consolidó su línea deportiva EA7, creada en 2004 en honor al futbolista ucraniano Andriy Shevchenko, entonces estrella del Milan.

Nadal, Shevchenko y otras figuras

Armani también tendió puentes con grandes deportistas. Rafael Nadal fue imagen de la marca en 2010 como embajador de ropa interior y vaqueros, mientras Cristiano Ronaldo y David Beckham protagonizaron campañas icónicas. Pero el vínculo más estrecho lo mantuvo con Shevchenko, cuya amistad derivó incluso en negocios conjuntos en Kiev.

El diseñador vistió a clubes como Chelsea, Newcastle y Bayern Múnich, y más recientemente cerró acuerdos con el Nápoles, campeón de la Serie A en 2023 tras 33 años de sequía, y con la Juventus, que vestirá Armani fuera de los campos en las temporadas 2025/26 y 2026/27.

Con 91 años, el “Re Giorgio” consolidó una obra que va más allá de la pasarela. Supo trasladar la sobriedad y elegancia que definieron su estilo al deporte de élite, anticipándose a una tendencia global en la que moda y deporte hoy caminan de la mano.

