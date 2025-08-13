Goldman Sachs proyecta cinco recortes de tasas de la Fed hasta 2026

agosto 13, 2025 6:47 PM
Foto: Getty Images

Goldman Sachs anticipa que la Reserva Federal de Estados Unidos reducirá las tasas de interés en cinco ocasiones durante los próximos dos años, en respuesta a señales de moderación inflacionaria.

Según una nota de investigación difundida este miércoles, el banco de inversión proyecta tres recortes de 25 puntos básicos en 2025 y otros dos en 2026, lo que situaría la tasa de referencia en un rango final de entre 3,00% y 3,25%, por debajo del actual 4,25%-4,50%.

La previsión llega tras la publicación, el martes, de los últimos datos de inflación. El índice de precios al consumo (IPC) avanzó apenas un 0,2% en julio, frente al 0,3% registrado en junio, en línea con las expectativas del mercado. Este freno estuvo impulsado, en gran medida, por una caída del 2,2% en los precios de la gasolina, que alivió las presiones en el coste de vida.

El mercado de futuros de tasas refleja que la apuesta por un recorte en la próxima reunión de la Fed es prácticamente unánime. De acuerdo con cálculos de LSEG, los contratos implican un 93% de probabilidad de una reducción de 25 puntos básicos y apenas un 7% de que el recorte sea más agresivo, de medio punto porcentual.

Si las previsiones de Goldman Sachs se cumplen, la Fed habría completado un ciclo de flexibilización monetaria paulatino, priorizando evitar un repunte inflacionario mientras acompaña la desaceleración económica.

Con información de Reuters

