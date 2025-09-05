UE multa a Google con $3.450 millones por prácticas antimonopolio

La Comisión Europea impuso este viernes a Google una multa de 2.950 millones de euros (3.450 millones de dólares) por abuso de posición dominante en el mercado de tecnología publicitaria. Se trata de la cuarta sanción de la UE contra la empresa en el marco de una disputa que se extiende desde hace una década.

El regulador comunitario concluyó que Google favoreció sus propios servicios de tecnología de visualización en línea, reforzando el papel de su mercado de anuncios AdX y cobrando tarifas elevadas en detrimento de competidores y editores. La conducta anticompetitiva se habría mantenido desde 2014 hasta la actualidad.

La sanción llega en un contexto de tensiones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó la medida de injusta y advirtió que podría responder con una investigación comercial más amplia.

La Comisión ordenó a Google poner fin a las prácticas de autopreferenciación y presentar un plan de cumplimiento en un plazo máximo de 90 días. Además, reiteró que no descarta medidas estructurales, incluidas desinversiones, si la empresa no corrige sus conflictos de interés.

También puede leer: 2026, el año que podría cambiar el juego de los móviles plegables con Apple

Reacción de Google

Google anunció que apelará la decisión. “La resolución es errónea e impone una multa injustificada”, afirmó Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de Asuntos Regulatorios, quien añadió que los cambios exigidos podrían perjudicar a miles de empresas europeas que dependen de su tecnología publicitaria.

La multa se suma a otras sanciones previas impuestas a Google por la UE: 4.300 millones de euros en 2018, 2.420 millones en 2017 y 1.490 millones en 2019.