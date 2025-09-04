GWM Venezuela espera ampliar la oferta de vehículos con nueva planta en Brasil

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La compañía de automóviles china GWM inauguró el pasado 15 de agosto una planta en Brasil, con capacidad de producir entre 20 mil y 50 mil unidades. Con la puesta en marcha de esta instalación de 94 mil metros cuadrados de construcción, la empresa busca ampliar su mercado en Suramérica. Entre sus planes se espera que un nuevo modelo de vehículo, que será ensamblado en las afueras de Sao Paulo, pueda agregarse al portafolio de su subsidiaria en Venezuela.

Para Great Wall Motors (GWM) esta nueva instalación representa una apuesta estratégica por la región y un paso firme en su expansión global. Se encuentra ubicada en Iracemápolis, São Paulo, y prevé más de 1.000 puestos directos para finales de 2025. La planta se enfoca en vehículos híbridos y diésel, alineándose con las políticas globales de movilidad sostenible. La empresa invertirá 4.000 millones de reales (733 millones de dólares, aproximadamente) hasta 2026. Ya cuenta, además, con más de 100 proveedores locales.

La planta GWM en Iracemápolis espera ampliar y modernizar su producción a 30.000 autos por año para finales de 2026 y 50.000 en dos años más. Para ello su plan de expansión de 10 años se basa en una inversión total de 10 mil millones de reales ($2 mil millones).

Representantes de la empresa sostienen que esta planta podría convertirse en un centro de exportación para países de la región, fortaleciendo la posición de Brasil como hub latinoamericano, además de facilitar las operaciones de suministro de partes para el mercado de reposición. Desde la nación carioca espera atender principalmente la demanda de Argentina, Chile, Perú e islas del Caribe como Aruba, Curazao, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes.

Brasil: hub latinoamericano

Por ahora, en esta planta de Iracemápolis se ensamblarán tres modelos y sus correspondientes versiones: Haval H6 (versiones híbridas HEV, PHEV y GT); Haval H9 (SUV mediano-grande, con capacidad Offroad) y GWM Poer 2.4T Pickup (motor turbo diésel, transmisión automática de 9 marchas). Para Venezuela se espera que en un mediano plazo uno de estos modelos, el SUV H9, se incorpore al mercado de automóviles donde las marcas asiáticas han tomado una importante cuota.

Miguel Sandoval, gerente de Mercadeo de GWM Venezuela, destacó que Brasil es actualmente el sexto mercado productor en el mundo. Explicó que en este mercado se abren «oportunidades infinitas» para la empresas en este ramo dado la actividad creciente de este industria en ese país.

De acuerdo a las cifras aportadas, en Brasil se vendieron 2 millones 400 mil unidades, aproximadamente, en el año 2024. Medios brasileños señalaron que tras enfrentar desafíos como la escasez de semiconductores y el aumento de los costos de financiamiento, el sector ha mostrado una recuperación gracias a las inversiones récord, el aumento de la demanda interna y las exportaciones. Sin embargo, señalan que la crisis argentina ha afectado las ventas externas.

Destacaron además que las principales automotrices operan en el país, fabricando una amplia gama de vehículos, y se observa una tendencia hacia la producción y exportación de vehículos eléctricos, con China como un actor clave en este mercado.

En Venezuela

GWM comenzó operaciones en el mercado venezolano ya hace seis meses y durante este tiempo ha logrado vender 600 vehículos. Cuenta con 12 concesionarios en todo el país totalmente identificados con la marca y con servicio de post venta. Miguel Sandoval resaltó que con estos dos objetivos de estandarización y servicio, se busca la consolidación de la empresa en el país.

«Los gerentes responsables de la marca en la región le han otorgado un reconocimiento a GWM Venezuela por el logro que hemos tenido en tan poco tiempo», afirmó Sandoval.

Recalcó que Venezuela es el mercado en la región que cuenta con la mayor variedad de modelos GWM a diferencia de Perú y Chile. Hasta el momento ofrecen 10 modelos con sus distintas versiones, y en la preferencia del venezolano se destaca la Tank 300, un vehículo todoterreno con gran potencia y tecnología avanzada.

El gerente de Mercadeo de GWM Venezuela informó que los modelos H6, la H6 GT y la Poer pick que se han comercializado en el país, serán también ensamblados en Brasil.