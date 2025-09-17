La IA podría impulsar el comercio mundial en torno a un 40% para 2040

La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de convertirse en un motor clave del comercio global en las próximas décadas. Así lo advierte la edición 2025 del Informe sobre el Comercio Mundial, publicado este martes por la Organización Mundial del Comercio (OMC), que estima que, si se aplican políticas propicias, los flujos internacionales de bienes y servicios podrían aumentar entre 34% y 37% de aquí a 2040.

El estudio señala que la adopción de la IA abarataría los costos del comercio, incrementaría la productividad y facilitaría el acceso a bienes estratégicos como semiconductores, insumos intermedios y materias primas. Solo en 2023, el valor del comercio global de estos productos alcanzó 2,3 billones de dólares.

En términos macroeconómicos, la OMC calcula que la IA podría elevar el PIB mundial en 12% a 13% en distintos escenarios de desarrollo tecnológico y convergencia digital.

Brechas digitales y riesgos de desigualdad

No obstante, el informe advierte que los beneficios de la IA no se distribuirán de manera automática ni equitativa. La directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, subrayó en el prólogo que «el acceso a las tecnologías de IA y la capacidad de participar en el comercio digital siguen siendo muy desiguales».

En un escenario en el que las economías de ingresos bajos y medios logren reducir a la mitad su brecha digital frente a los países ricos, sus ingresos podrían aumentar en 15% y 14% respectivamente. De lo contrario, el riesgo es que la IA amplíe las desigualdades existentes.

El documento también alerta sobre el creciente número de restricciones comerciales en torno a los bienes relacionados con la IA. Estas pasaron de 130 en 2012 a casi 500 en 2024, impulsadas sobre todo por economías de ingresos altos y medios-altos. En paralelo, algunos países de ingresos bajos mantienen aranceles de hasta 45% sobre insumos vinculados a la IA, lo que limita su acceso.

El papel de la OMC

Para la OMC, la clave será avanzar hacia políticas comerciales abiertas y predecibles, acompañadas de inversiones en educación, capacitación laboral y redes de protección social.

«No podemos repetir el error de la globalización, cuando se subestimó la inversión en capital humano. Con la IA no hay margen para fallar», advirtió Okonjo-Iweala durante el lanzamiento del informe en el Foro Público 2025, celebrado este 17 de septiembre en Ginebra.

El organismo también destacó que los miembros podrían reforzar compromisos multilaterales —como la participación en el Acuerdo sobre Tecnología de la Información o la actualización de sus compromisos en servicios— para garantizar un acceso más amplio y asequible a la IA.