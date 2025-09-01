Chile crece 1,8% en julio, pero la minería sigue a la baja

La economía chilena mostró un nuevo signo de recuperación en julio de 2025. Según informó este lunes el Banco Central, el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) anotó un alza de 1,8% en comparación con igual mes del año pasado, cifra que superó las proyecciones más moderadas del mercado.

El dinamismo provino principalmente del comercio, que creció un robusto 6,6% en doce meses, y de los servicios, que avanzaron 2,6%. Ambos sectores fueron impulsados por mayores ventas mayoristas —destacando maquinaria, alimentos y vestuario—, junto con el auge del comercio minorista y las transacciones online. En el caso de los servicios, sobresalieron los empresariales y los de salud.

Minería de capa caída

La expansión, sin embargo, fue contenida por la caída de la producción de bienes, que retrocedió 0,9% en doce meses. En particular, la minería registró una baja de 3,3%, debido a la menor extracción de cobre, hierro y litio. El resto de bienes también mostró descensos, principalmente en generación eléctrica.

En contraste, la industria manufacturera logró crecer 1,7% anual, apoyada en la producción de metales y químicos, aunque en la comparación con junio presentó un retroceso de 0,5%.

El informe también resaltó que, en términos desestacionalizados, la actividad económica subió 1,0% respecto del mes previo y 2,3% en doce meses. Aquí, el repunte de la minería —con un alza mensual de 5,2%— y los servicios explicaron buena parte del resultado.

El Imacec no minero, indicador que excluye a la minería y refleja de manera más directa la evolución del consumo y la inversión interna, creció 2,5% en doce meses y 0,5% frente a junio, confirmando la resiliencia de los sectores ligados a la demanda interna.

Con este resultado, el Banco Central subraya que la economía chilena mantiene un ritmo de recuperación apoyado en el consumo y los servicios, mientras la minería continúa siendo el principal lastre para un crecimiento más acelerado.