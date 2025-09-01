Economía panameña crece 2,19% en junio, con impulso del Canal, finanzas y agro

septiembre 1, 2025 12:35 PM
Canal de Panamá
La economía de Panamá volvió a mostrar señales de dinamismo en junio de 2025. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 2,19%, por encima del 1,95% observado en igual mes del año pasado.

En el acumulado de enero a junio, la actividad se expandió un 4,97%, mientras que la tendencia ciclo marcó una variación interanual de 2,57%, confirmando una mejora respecto al desempeño de 2024.

Motores de crecimiento

Los sectores que tiraron de la economía en junio fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones, apalancados por mayores ingresos por peajes del Canal de Panamá, el repunte en el transporte aéreo y el movimiento de contenedores.

La intermediación financiera también dio señales de fortaleza, gracias al crecimiento de los depósitos y créditos locales, así como el buen desempeño del sector asegurador.

En la industria manufacturera, destacó la producción de alimentos como carne bovina, porcina y de pollo, además de derivados lácteos, tomate y licores. El sector agropecuario, por su parte, mantuvo un pulso firme con la producción de piña, tomate y cría de ganado.

Otros rubros que sumaron puntos al IMAE fueron la enseñanza privada, la generación de electricidad térmica, eólica y solar, los servicios de entretenimiento –impulsados por la Lotería Nacional y las apuestas en línea–, así como actividades inmobiliarias y de servicios domésticos.

Talones de Aquiles

No todo fue positivo. El informe señala caídas en las reexportaciones desde la Zona Libre de Colón, las ventas de combustible, las importaciones, y la generación hidroeléctrica.

El sector construcción continúa resentido, con menor valor en permisos y un menor uso de concreto, reflejando la lenta recuperación de esta actividad clave.

También retrocedió la actividad pesquera, afectada por la baja captura de camarón, pescado y otros productos del mar, lo que impactó las exportaciones.

Aunque persisten sombras en sectores estratégicos como la construcción y la pesca, los datos del INEC confirman que el Canal, las finanzas y el agro sostienen el crecimiento económico. El reto, sin embargo, sigue siendo diversificar los motores para reducir la vulnerabilidad frente a choques externos y climáticos.

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

