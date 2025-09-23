Google rechaza que su IA reste visitas a medios en plena batalla legal

Google salió al paso de las críticas sobre el impacto de sus herramientas de Inteligencia Artificial (IA) en el tráfico de los portales de noticias, luego de que Penske Media Corporation, editora de Rolling Stone y The Hollywood Reporter, se convirtiera este mes en la primera gran compañía de medios en demandar al gigante tecnológico por sus resúmenes automáticos AI Overviews.

Los medios demandantes sostienen que estos resúmenes, que aparecen en la parte superior de los resultados de búsqueda, reducen los incentivos de los usuarios para hacer clic en las fuentes originales, lo que afecta directamente al número de visitas.

“Hemos visto mucha especulación y afirmaciones inexactas sobre el tráfico de búsqueda (…) Hay muchas razones por las que los sitios web pueden experimentar un aumento o una disminución del tráfico”, respondió Hema Budaraju, vicepresidenta de gestión de productos de Google.

“Más calidad en los clics”

Según Budaraju, el buscador de Google continúa enviando “miles de millones de clics a sitios web a diario”, y la incorporación de la IA ha mejorado la “calidad promedio” de esos clics, es decir, visitas de usuarios más interesados en interactuar con el contenido.

Aun así, algunos analistas ven un cambio de fondo. Con los resúmenes de IA o chatbots como Gemini y ChatGPT, gana terreno la tendencia del “clic cero”: la información se obtiene directamente en la plataforma, sin necesidad de abrir un enlace externo.

Datos en disputa

Un estudio del Pew Research Center reveló que cuando los internautas ven un resumen generado por IA, tienen la mitad de probabilidades de hacer clic en un enlace de Google.

La consultora BrightEdge, que analizó el primer año de AI Overviews, concluyó que aunque las impresiones totales de búsqueda crecieron un 49%, los clics cayeron un 30%, ya que muchos usuarios encuentran la respuesta directamente en el resumen sin necesidad de visitar un sitio web. El informe también señaló que esta dinámica favorece el “clic cero”, en el que la información se consume en la propia página de resultados sin que el usuario continúe navegando hacia otras fuentes.

Frente a este panorama, Budaraju insistió en que Google sigue “comprometido con la salud de la web”, pese a la creciente presión de los medios que advierten de un cambio profundo en la distribución de tráfico digital.

Con información de EFE