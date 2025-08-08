Índice Bursátil Caracas cerró en 611,46 puntos el 08 de agosto de 2025

El Índice Bursátil Caracas (IBC), principal indicador de la Bolsa de Valores de Caracas, cerró este viernes 08 de agosto de 2025 en 611,46 puntos, lo que representa un incremento de 52,61 puntos (+9,41%) respecto a la sesión anterior.

Comportamiento de los índices

Índice Financiero: 1.273,46 puntos (+9,68%)

1.273,46 puntos (+9,68%) Índice Industrial: 160,62 puntos (+7,62%)

Comportamiento de las acciones

24 acciones subieron de precio

1 acción bajó

5 acciones no presentaron cambios

Volumen negociado por segmento

Mercado regular: 119.366 acciones por Bs 2.493.177,17

Mercado a plazo: 1.717.342 acciones por Bs 44.540.951,00

Mercado alternativo: Bs 22.856,00

Total negociado: Bs 47.056.984,17

Otros mercados

Mercado de renta fija: Bs 19.510.500,00

Resumen del mercado: del 04 al 08 de agosto de 2025

Durante la semana del 04 al 08 de agosto de 2025, se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas un total de Bs 931.897.677,06.

En el mercado de renta variable se realizaron 2.788 operaciones de compra-venta con 4.343.041 acciones transadas.

En el mercado regular se negociaron Bs 13.924.216,65

A plazo, Bs 90.836.409,30

Total en renta variable: Bs 104.760.625,95

En renta fija se transaron Bs 166.359.818,87y en el mercado de otros bienes se registraron Bs 660.777.232,24.

El Índice Bursátil Caracas (IBC) abrió en 533,15 puntos y cerró en 611,46, registrando una variación de +14,69% en cinco días de operaciones. En lo que va de 2025, el IBC acumula una variación absoluta de 492,08 puntos, lo que equivale a un incremento de +412,19%.

Acciones más negociadas

El Top 10 de acciones más negociadas esta semana fue:

Ron Santa Teresa (Bs 66.074.474,18), Banco Provincial (Bs 21.767.142,04), Banco Nacional de Crédito (Bs 5.198.298,72), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 1.824.188,29), Invaca clase B (Bs 1.424.012,17), CANTV clase D (Bs 1.131.720,57), Banco de Venezuela (Bs 1.111.252,24), Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 593.963,66), Manpa (Bs 577.198,17) y Banco del Caribe clase A (Bs 497.529,09).

Le siguen las acciones de Arca, Inmuebles y Valores clase B (Bs 468.465,77), PIVCA clase B (Bs 459.399,95) y Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs 457.513,50), entre otras.

Acciones que más subieron de precio

Durante esta semana, las acciones con mayor incremento en su valor fueron:

Protinal (+54,55%), Productos EFE (+53,85%), Banco Nacional de Crédito (+42,86%), Envases Venezolanos (+29,33%), Domínguez & Cía. (+23,85%), Invaca clase B (+26,71%), Montesco clase B (+25,00%), Ron Santa Teresa (+23,81%), Bolsa de Valores de Caracas (+22,99%), Grupo Mantra clase B (+22,25%), Mercantil Servicios Financieros clase B (+21,88%), CANTV clase D (+20,13%), Manpa (+18,83%), Ron Santa Teresa clase B (+17,71%), Proagro (+17,24%), Cerámica Carabobo (+13,42%)

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas