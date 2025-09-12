Índice Bursátil Caracas cerró en 1.009,46 puntos el 12 de septiembre de 2025

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 1.009,46 puntos con una variación de 2,91 puntos (+0,29%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 2.111,49 puntos, con una variación absoluta de 6,29 puntos (+0,30%) y el Índice Industrial cerró en 257,40 puntos (+0,23%).

Al final de la sesión, 9 acciones subieron de precio, 15 bajaron y 6 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 150.215 acciones por un monto de 5.076.045,90 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 1.324.261 acciones por 68.421.025,58 bolívares, para un total de 73.497.071,48 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 635.720,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 4.767.931,51 bolívares.

Resumen del Mercado del 8 al 12 de septiembre de 2025

En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 8 y el 12 de septiembre de 2025, se negoció un total de Bs 1.545.628.323,24.

En el mercado de renta variable, se realizaron 4.294 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 3.375.958 acciones; en el mercado regular se negoció un total de 24.006.293,48 bolívares y a plazo Bs 360.657.187,04, para un total de Bs 384.663.480,52.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 91.073.813,24 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 1.069.891.029,48.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, abrió el lapso en 992,78 puntos y lo cerró en 1.009,46 puntos, con una variación de 16,68 puntos (+1,68%) en 5 días de operaciones. En lo que va de año, este indicador registra una variación de 890,08 puntos (+745,58%).

Las acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados en la semana está compuesto por los valores de:

Cerámica Carabobo Oferta Pública de Toma de Control (Bs 172.947.372,74), Banco Nacional de Crédito (Bs 93.442.130,53), Grupo Zuliano (Bs 71.227.736,81), Banco Provincial (Bs 11.587.295,39), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 9.704.312,72), Ron Santa Teresa (Bs 5.405.446,35), PIVCA clase B (Bs 2.702.800,00), Proagro (Bs 2.321.521,01), Banco de Venezuela (Bs 2.262.651,57) y Envases Venezolanos (Bs 1.992.642,47).

Le siguen las acciones de Invaca clase A (Bs 1.886.187,96), Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 1.662.881,52) y Fivenca Fondo de Capital Privado clase A (Bs 971.100,00), entre otras.

Valores que subieron de precio

Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron:

Montesco clase B (+90,77%),

Protinal (+47,50%),

Banco del Caribe clase A (+38,37%),

Corporación Grupo Químico (+30,23%),

Sivensa (+26,20%),

Inversiones Crecepymes clase B (+21,67%),

Fivenca Fondo de Capital Privado clase B (+19,56%),

Productos EFE (+14,50%),

Arca, Inmuebles y Valores clase B (+11,65%),

Telares de Palo Grande (+10,73)

Cerámica Carabobo (+8,42%),

Banco Provincial (+7,27%), entre otras.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas