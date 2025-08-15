Índice Bursátil Caracas cerró en 644,82 puntos el 15 de agosto de 2025

El Índice Bursátil Caracas (IBC), principal indicador de la Bolsa de Valores de Caracas, cerró este viernes 15 de agosto de 2025 en 644,82 puntos, lo que representa un incremento de 3,11 puntos (+0,48%) respecto a la sesión anterior.

Comportamiento de los índices

Índice Financiero : 1.333,87 puntos (+0,45%)

: 1.333,87 puntos (+0,45%) Índice Industrial: 177,13 puntos (+0,69%)

Comportamiento de las acciones

147 acciones subieron de precio

9 acciones bajaron

4 acciones no presentaron cambios

Volumen negociado por segmento

Mercado regular: 119.682 acciones por Bs 4.137.823,66

Mercado a plazo: 73.238 acciones por Bs 2.162.109,50

Mercado alternativo: Bs 38.022,41

Total negociado: Bs 6.337.955,57

Otros mercados

Mercado de renta fija: Bs 610.380,00

Resumen del mercado: del 11 al 15 de agosto de 2025

Durante la semana del 11 al 15 de agosto de 2025, se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas un total de Bs 735.398.516,65

En el mercado de renta variable se realizaron 3.347 operaciones de compra-venta con 3.126.621 acciones transadas.

En el mercado regular se negociaron Bs 15.099.956,20

A plazo, Bs 68.598.635,23

Total en renta variable: Bs 83.698.591,43.

En renta fija se transaron Bs 45.323.263,04 y en el mercado de otros bienes se registraron Bs 606.376.662,18.

El Índice Bursátil Caracas (IBC) abrió en 611,46 puntos y cerró en 644,82, registrando una variación de +33,36% en cinco días de operaciones. En lo que va de 2025, el IBC acumula una variación absoluta de 525,44 puntos, lo que equivale a un incremento de +440,14%.

Acciones más negociadas

El Top 10 de acciones más negociadas esta semana fue:

Ron Santa Teresa (Bs 49.837.426,45), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 5.924.441,53), Banco Nacional de Crédito (Bs 5.513.667,30), Banco Provincial (Bs 5.378.599,12), Sivensa (Bs 4.188.603,37), Invaca clase B (Bs 2.512.531,41), Proagro (Bs 1.986.684,10), Banco de Venezuela (Bs 1.458.211,63), Manpa (Bs 1.020.240,51) y Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 753.421,23).

Le siguen las acciones de Envases Venezolanos (Bs 501.688,12), Arca, Inmuebles y Valores clase B (Bs 446.704,00) y Ron Santa Teresa clase B (Bs 435.208,60), entre otras.

Acciones que más subieron de precio

Durante esta semana, las acciones con mayor incremento en su valor fueron:

Banco del Caribe clase A (+43,34%),

Corporación Grupo Químico (+43,27%),

Mercantil Servicios Financieros clase A (+41,34%),

Protinal (+41,18%), Invaca clase A (+33,32%),

Proagro(+29,41%), CANTV clase D (+24,07%),

Ron Santa Teresa (+21,79%),

Bolsa de Valores de Caracas (+20,16%),

Arca, Inmuebles y Valores clase B (+20,01%),

Banco de Venezuela (+16,71%),

Cerámica Carabobo (+16,57%), entre otras.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas