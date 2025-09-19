Índice Bursátil Caracas cerró en 967,57 puntos el 19 de septiembre de 2025

El Índice Bursátil Caracas (IBC), cerró este 19 de septiembre de 2025 en 967,57 puntos, lo que representa una variación de 4,16 puntos (-0,43%), respecto a la sesión anterior.

Comportamiento de los índices

Índice Financiero: 2.006,10 puntos,(-1,27%)

2.006,10 puntos,(-1,27%) Índice Industrial: 261,87 puntos (+5,48%).

Comportamiento de las acciones

8 acciones subieron de precio

12 acciones bajaron

10 no presentaron cambios

Volumen negociado por segmento

Mercado regular: 104.683 acciones por Bs. 5.222.794,48

Mercado a plazo: 98.399 acciones por Bs. 6.359.410,31

Total negociado: Bs. 11.582.204,79

Otros Mercados:

Mercado de renta fija: Bs.98.497.145,00

Resumen del mercado : del 16 al 19 de septiembre de 2025

Durante la semana del 16 y el 19 de septiembre de 2025, se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas un total de Bs 1.471.046.002,26.

En el mercado de renta variable, se realizaron 4.016 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 2.588.193 acciones;

En el mercado regular se negoció un total de 16.954.582,81 bolívares

A plazo, Bs 120.579.405,14,

Total renta variable: Bs 137.533.987,95

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 141.856.376,49 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 1.191.655.637,82.

El Índice Bursátil Caracas (IBC), abrió en 1.009,46 puntos y lo cerró en 967,57 puntos, con una variación de 41,89 puntos (-4,15%) en 4 días de operaciones. En lo que va de año, este indicador registra una variación de 848,19 puntos (+710,49%).

Acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados esta semana:

Ron Santa Teresa (Bs 86.346.260,53), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 10.335.142,80), Banco Nacional de Crédito (Bs 5.966.833,40), Banco Provincial (Bs 5.215.202,42), CANTV clase D (Bs 2.057.114,38), Banco de Venezuela (Bs 1.695.821,90), Domínguez & Cía. (Bs 1.566.290,70), Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 1.018.528,63), Banco del Caribe clase A (Bs 857.301,50) y Protinal (Bs 689.667,91).

Otras acciones destacadas:

Envases Venezolanos (Bs 572.995,18),

Proagro (Bs 501.984,65)

Corimon (Bs 465.916,92)

En la semana, se realizó la Oferta Pública de Toma de Control de Cerámica Carabobo (CCR.O), en la que se negoció un total de Bs 17.061.257,93.

Valores que subieron de precio

Durante esta semana, los valores cuyos precios aumentaron, fueron:

Cerámica Carabobo (+72,42%),

Corimon (+17,84%),

Telares de Palo Grande (+15,89%),

Corporación Grupo Químico (+13,57%),

Productos EFE (+11,67%),

Grupo Mantra clase B (+10,71%),

Montesco clase B (+6,44%),

Ron Santa Teresa (+6,06%),

Banco Nacional de Crédito (+4,32%),

Banco de Venezuela (+1,14%) y

Proagro (+0,58%).

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas