Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos el 26 de septiembre de 2025

El Índice Bursátil Caracas (IBC), cerró este 26 de septiembre de 2025 en 1.082,69 puntos, lo que representa una variación de 30,44 puntos (+2,89%), respecto a la sesión anterior.

Comportamiento de los índices

Índice Financiero: 2.245,45 puntos,(+2,82%)

2.245,45 puntos,(+2,82%) Índice Industrial: 292,36 puntos (+3,41%).

Comportamiento de las acciones

8 acciones subieron de precio

13 acciones bajaron

7 no presentaron cambios

Volumen negociado por segmento

Mercado regular: 114.651 acciones por Bs. 4.777.797,02

Mercado a plazo: 737.086 acciones por Bs. 39.514.809,86

Total negociado: Bs. 44.292.606,88

Otros Mercados:

Mercado de renta fija: Bs. 92.837.969

Mercado de otros bienes: Bs. 427.739.551,79

Resumen del mercado: del 22 al 26 de septiembre de 2025

Durante la semana del 22 y el 26 de septiembre de 2025, se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas un total de Bs 2.281.737.517,41

En el mercado de renta variable, se realizaron 3.800 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 7.685.680 acciones;

En el mercado regular se negoció un total de 28.226.675,67 bolívares

A plazo, Bs 318.259.554,74,

Total renta variable: Bs 346.486.230,41.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 211.412.179 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 1.723.830.107,95.

El Índice Bursátil Caracas (IBC), abrió en 967,57 puntos y lo cerró en 1.082,69 puntos, con una variación de 115,12 puntos (+11,90%) en 5 días de operaciones.

Acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados esta semana:

Ron Santa Teresa (Bs 261.234.342,00), Grupo Zuliano (Bs 28.502.642,10), Banco Provincial (Bs 13.429.621,70), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 9.158.672,41), CANTV clase D (Bs 5.450.569,73), Banco Nacional de Crédito (Bs 4.839.156,62), MANPA (Bs 4.446.685,63), Banco de Venezuela (Bs 3.119.904,51), Proagro (Bs 2.927.623,39) y Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 2.075.468,19).

Otras acciones destacadas:

Domínguez & Cía. (Bs 1.943.300,80),

Envases Venezolanos (Bs 1.802.707,90),

Ron Santa Teresa clase B (Bs 1.521.615,95),

Banco del Caribe clase A (Bs 1.493.386,17) y

Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs 1.077.892,48)

Valores que subieron de precio

Durante esta semana, los valores cuyos precios aumentaron, fueron:

Envases Venezolanos (+39,00%),

Banco del Caribe clase A (+38,33%),

Invaca clase B (+30,78%),

CANTV clase D (+24,99%),

Corimon (+19,42%),

Banco de Venezuela (+19,10%),

Bolsa de Valores de Caracas (+18,22%),

Mercantil Servicios Financieros Clase B (+18,09%) y

Cerámica Carabobo (+17,78%)

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas