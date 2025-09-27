Índice Bursátil Caracas cerró en 1.082,69 puntos el 26 de septiembre de 2025

septiembre 26, 2025 8:38 PM
Bolsa de Valores de Caracas BVC
Foto: Finanzas Digital

El Índice Bursátil Caracas (IBC), cerró este 26 de septiembre de 2025 en 1.082,69 puntos, lo que representa una variación de 30,44 puntos (+2,89%), respecto a la sesión anterior.

Comportamiento de los índices

  • Índice Financiero: 2.245,45 puntos,(+2,82%)
  • Índice Industrial: 292,36 puntos (+3,41%).

Comportamiento de las acciones

  • 8 acciones subieron de precio
  • 13 acciones bajaron
  • 7 no presentaron cambios

Volumen negociado por segmento

  • Mercado regular: 114.651 acciones por Bs. 4.777.797,02
  • Mercado a plazo: 737.086 acciones por Bs. 39.514.809,86
  • Total negociado: Bs. 44.292.606,88

Otros Mercados:

  • Mercado de renta fija: Bs. 92.837.969
  • Mercado de otros bienes: Bs. 427.739.551,79

También puede leer: Consecomercio busca financiamiento en el mercado bursátil para el desarrollo del sector

Resumen del mercado: del 22 al 26 de septiembre de 2025

Durante la semana del 22 y el 26 de septiembre de 2025, se negociaron en la Bolsa de Valores de Caracas un total de Bs 2.281.737.517,41

En el mercado de renta variable, se realizaron 3.800 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 7.685.680 acciones;

  • En el mercado regular se negoció un total de 28.226.675,67 bolívares
  • A plazo, Bs 318.259.554,74,
  • Total renta variable: Bs 346.486.230,41.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 211.412.179 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 1.723.830.107,95.

El Índice Bursátil Caracas (IBC), abrió en 967,57 puntos y lo cerró en 1.082,69 puntos, con una variación de 115,12 puntos (+11,90%) en 5 días de operaciones.

Acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados esta semana:

  1. Ron Santa Teresa (Bs 261.234.342,00),
  2. Grupo Zuliano (Bs 28.502.642,10),
  3. Banco Provincial (Bs 13.429.621,70),
  4. Bolsa de Valores de Caracas (Bs 9.158.672,41),
  5. CANTV clase D (Bs 5.450.569,73),
  6. Banco Nacional de Crédito (Bs 4.839.156,62),
  7. MANPA (Bs 4.446.685,63),
  8. Banco de Venezuela (Bs 3.119.904,51),
  9. Proagro (Bs 2.927.623,39) y
  10. Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 2.075.468,19).

Otras acciones destacadas:

  • Domínguez & Cía. (Bs 1.943.300,80),
  • Envases Venezolanos (Bs 1.802.707,90),
  • Ron Santa Teresa clase B (Bs 1.521.615,95),
  • Banco del Caribe clase A (Bs 1.493.386,17) y
  • Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs 1.077.892,48)

Valores que subieron de precio

Durante esta semana, los valores cuyos precios aumentaron, fueron:

  • Envases Venezolanos (+39,00%),
  • Banco del Caribe clase A (+38,33%),
  • Invaca clase B (+30,78%),
  • CANTV clase D (+24,99%),
  • Corimon (+19,42%),
  • Banco de Venezuela (+19,10%),
  • Bolsa de Valores de Caracas (+18,22%),
  • Mercantil Servicios Financieros Clase B (+18,09%) y
  • Cerámica Carabobo (+17,78%)

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas

