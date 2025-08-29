Índice Bursátil Caracas cerró en 823,17 puntos el 29 de agosto de 2025

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, el IBC, culminó este viernes en 823,17 puntos con una variación de 1,52 puntos (+0,18%), con respecto a la sesión anterior.

El Diario de la Bolsa reporta que el Índice Financiero finalizó la jornada en 1.701,17 puntos, con una variación absoluta de 3,90 puntos (-0,23%) y el Índice Industrial cerró en 227,51 puntos (+2,91%).

Al final de la sesión, 13 acciones subieron de precio, 7 bajaron y 9 se mantuvieron estables.

En el mercado regular se negociaron 103.557 acciones por un monto de 4.962.775,43 bolívares, en el mercado a plazo se transaron 726.148 acciones por 81.332.463,64 bolívares, y en el alternativo el monto fue Bs 61.338,80, para un total de 86.356.577,87 bolívares.

En el mercado de renta fija se realizaron operaciones por un total de 56.331.640,00 bolívares.

En el Mercado de Otros Bienes se registraron certificados de financiamiento bursátil por 111.784.038,37 bolívares.

Resumen del Mercado del 25 al 29 de agosto de 2025

En la Bolsa de Valores de Caracas, entre el 25 y el 29 de agosto de 2025, se negoció un total de Bs 1.289.414.611,39.

En el mercado de renta variable, se realizaron 3.491 operaciones de compra/venta de acciones de las empresas inscritas en la pizarra de cotizaciones, en las cuales se transaron 2.103.168 acciones; en el mercado regular se negoció un total de 20.182.534,67 bolívares y a plazo Bs 119.453.743,51, para un total de Bs 139.636.278,18.

En renta fija se negociaron instrumentos por un monto efectivo de Bs 134.573.982,72 y en el mercado de otros bienes, se registraron Certificados de Financiamiento Bursátil, por Bs 1.015.204.350,49.

El índice principal de la Bolsa de Valores de Caracas, IBC, abrió el lapso en 756,49 puntos y lo cerró en 823,17 puntos, con una variación de 66,68 puntos (+8,81%) en 5 días de operaciones. En lo que va de año, este indicador registra una variación de 703,79 puntos (+589,53%).

Las acciones más negociadas

El Top 10 de los títulos más negociados en la semana está compuesto por los valores de:

Banco Nacional de Crédito (Bs 83.421.523,19), Ron Santa Teresa (Bs 16.123.154,95), Bolsa de Valores de Caracas (Bs 9.860.490,42), Banco Provincial (Bs 6.574.815,78), Mercantil Servicios Financieros clase A (Bs 6.271.145,65), Mercantil Servicios Financieros clase B (Bs 3.421.085,70), Arca, Inmuebles y Valores clase B (Bs 2.325.000,00), Protinal (Bs 1.639.800,82), Envases Venezolanos (Bs 1.555.670.03) y Banco de Venezuela (Bs 1.113.102,51).

Le siguen las acciones de CANTV clase D (Bs 882.523,19), Ron Santa Teresa clase B (Bs 740.201,96) y Sivensa (Bs 704.947,21), entre otras.

Valores que subieron de precio

Los valores cuyos precios aumentaron, en el período, fueron:

Telares de Palo Grande (+81,45%),

Bolsa de Valores de Caracas (+50,48%),

Sivensa (+37,00%),

Banco del Caribe clase A (+33,33%),

Protinal (+28,51%),

Invaca clase B (+25,29%),

Corimon (+25,02%),

Fábrica Nacional de Cementos (+20,92%),

Fivenca Fondo de Capital Privado clase B (+20,29%),

Cerámica Carabobo (+19,80%),

Invaca clase A (+15,05%),

PIVCA clase B (+14,29%),

Proagro (+14,23%),

Envases Venezolanos (+13,76%),

Corporación Grupo Químico (+13,59%), entre otras.

Fuente: Bolsa de Valores de Caracas