Índices bursátiles cierran con fuerza y dan señales mixtas en EEUU

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos (EEUU) cerraron este viernes con fuertes ganancias, impulsados por el creciente optimismo ante una posible bajada de los tipos de interés en septiembre. El Dow Jones de Industriales subió un 1,89 %, hasta los 45.631 puntos, marcando un nuevo récord histórico. El S&P 500 avanzó un 1,52 % (6.466 unidades) y el Nasdaq ganó un 1,88 % (21.496 puntos), ambos cerca de sus máximos.

En el balance semanal, el Dow Jones acumuló una ganancia del 1,5 %, el S&P 500 subió un leve 0,3% y el Nasdaq retrocedió un 0,6%.

Powell sugiere recorte en septiembre

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, fue el centro de atención en el simposio anual de Jackson Hole. En su intervención, reconoció un “conflicto” de objetivos: riesgos inflacionarios al alza y presiones laborales a la baja. También advirtió sobre el impacto visible de los aranceles en los precios al consumo.

Sus palabras reforzaron las expectativas de un recorte de tipos en la reunión de política monetaria de septiembre, pese a que las actas de julio mostraron que solo dos de los doce miembros de la junta votaron en contra de mantener las tasas, ambos cercanos al presidente de EEUU, Donald Trump.

“Si la Fed recorta demasiado pronto, puede avivar la inflación; si lo hace tarde, arriesga el mercado laboral”, advirtió Bret Kenwell, analista de eToro.

En el plano corporativo, Intel fue protagonista tras confirmarse un acuerdo para que el Gobierno estadounidense adquiera el 10% de su accionariado. La acción subió un 7% el miércoles por rumores, cayó al día siguiente y volvió a repuntar un 6% tras el anuncio oficial de Trump.

Las expectativas de recorte impulsaron otros activos. El Bitcoin subió un 4%, alcanzando los 116.000 dólares, mientras que el oro avanzó un 1%, hasta los 3.416 dólares la onza. El petróleo de Texas ganó cerca de un 1% en la semana, cotizando en 63,66 dólares el barril, tras una caída en las reservas comerciales y el estancamiento en las negociaciones entre Rusia y Ucrania.

Con información de Reuters