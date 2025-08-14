Industria gráfica enfrenta desafíos económicos y apuesta por productos sustentables

La industria gráfica en Venezuela atraviesa un período de profunda transformación, presionada por la caída de la demanda interna y la necesidad de adaptarse a las tendencias digitales. Según César Acea, ingeniero mecánico y secretario general de la Asociación de Industrias de Artes Gráficas de Venezuela (AIAG), el sector ha enfrentado «años complicados» durante el último lustro, con un mercado reducido por la situación económica, aunque mantiene la capacidad y la tecnología necesarias para cubrir la demanda nacional.

«Han sido años difíciles. Aunque hemos visto pequeñas mejoras, la baja demanda sigue siendo uno de los principales problemas», afirmó Acea en Fedecámaras Radio. La AIAG presta asesoría jurídica, laboral y tributaria a sus miembros, además de apoyo en seguridad y salud laboral, y en captación de talento humano.

A escala global, el consumo de papel y cartón crece, especialmente en empaques y etiquetas, pese al avance de la digitalización. Acea subraya que la industria venezolana busca adaptarse a estas tendencias, impulsando productos sustentables y reciclables para mantener su relevancia.

El alto componente importado de las materias primas continúa presionando los costos y afectando la rentabilidad. Sin embargo, la reciente reducción de aranceles para insumos no producidos en el país ha dado cierto alivio. «La mayoría de nuestras materias primas son importadas, lo que eleva nuestros costos. La disminución de aranceles nos ha ayudado a sortear un poco el tema de la rentabilidad», apuntó el dirigente gremial.

Actualmente, el sector opera con una capacidad ociosa de entre 70% y 80%, lo que refleja un potencial de expansión considerable. Según Acea, existe interés y capacidad para exportar, pero se requiere un marco de políticas públicas que facilite el acceso a mercados externos. “Podríamos aumentar la producción si se implementan medidas que incentiven la exportación”, concluyó.