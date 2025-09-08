Industria del plástico reclama alivios fiscales y mayor apoyo a la exportación

La Asociación Venezolana de la Industria del Plástico (Avipla) advirtió que la presión tributaria está limitando la competitividad del sector y pidió medidas de alivio para impulsar las exportaciones en un contexto de demanda interna estancada.

Khalil Nasser, director de Avipla, señaló que cerca del 30% de los ingresos de las empresas se destinan al pago de tributos, lo que coloca en desventaja a los productores nacionales frente a las importaciones de material terminado.

«Necesitamos salir a exportar porque la demanda nacional se ha mantenido, pero no se ha elevado. Para exportar necesitamos mucha ayuda: los costos logísticos y de traslado son bastante altos comparados con otros países», explicó en entrevista con Unión Radio.

Capacidad limitada y tecnología rezagada

Actualmente, las industrias del plástico en Venezuela operan entre 25% y 40% de su capacidad instalada, un nivel bajo que evidencia el rezago en inversión y modernización. Según Nasser, gran parte de la maquinaria utilizada tiene entre 15 y 20 años de antigüedad, lo que frena la productividad.

El dirigente gremial recordó que, pese a un repunte observado a finales del año pasado, la demanda volvió a debilitarse en 2025. El sector espera un repunte hacia finales de año que permita elevar el uso de la capacidad instalada.

Reforma tributaria y reactivación de Pequiven

Avipla aspira que la Ley de Armonización Tributaria sirva para «aliviar» la carga fiscal y abrir espacio a incentivos fiscales dirigidos a la exportación. Nasser insistió en que son necesarias reformas estructurales para dar sostenibilidad al sector.

Además, subrayó la importancia de la reactivación de Pequiven, la estatal petroquímica encargada de proveer materia prima a la industria.

«Si Pequiven logra normalizar operaciones, el sector mejoraría bastante. No tenemos una fecha exacta, pero sabemos que se están haciendo esfuerzos para activarla», apuntó.

