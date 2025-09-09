Cavediv confía en un diciembre con más movimiento en ventas

septiembre 9, 2025 11:10 AM
Cavediv
Foto: Pixabay

La Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (Cavediv) estima que la temporada decembrina de 2025 será más favorable que la del año pasado, impulsada por un repunte en la actividad económica.

Roberto Rimeris, presidente de Cavediv, señaló que la mayoría de las empresas del sector registran resultados positivos frente a 2024.

«En general, la mayoría estamos teniendo unos porcentajes positivos sobre el año pasado, la economía está creciendo», afirmó en entrevista con Unión Radio.

El representante gremial recordó que la temporada de fin de año es clave para el sector. «Siempre en diciembre, en el ámbito de la confección, se registra entre 20 y 35% de la venta anual», explicó.

También puede leer: Fedecámaras-Lara: una Zona Económica Especial daría impulso a la industria regional

Desafíos: inflación, importaciones y contrabando

Aunque persisten problemas de inflación y devaluación, Rimeris destacó que la economía mantiene señales de crecimiento. Sin embargo, advirtió que la falta de una política industrial clara sigue afectando a la producción nacional.

«En este momento hay una sobre representación de la importación y ese desequilibrio afecta la confección del calzado, pasando por problemas de legitimidad de marcas y de contrabando», dijo.

El presidente de Cavediv pidió al Gobierno fortalecer la industria textil y promover la participación de empresas en programas estatales. Asimismo, cuestionó la existencia de un “gran diferencial cambiario” que, a su juicio, perjudica tanto a los consumidores como al sector privado.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.