Cavediv confía en un diciembre con más movimiento en ventas

La Cámara Venezolana de la Industria del Vestido (Cavediv) estima que la temporada decembrina de 2025 será más favorable que la del año pasado, impulsada por un repunte en la actividad económica.

Roberto Rimeris, presidente de Cavediv, señaló que la mayoría de las empresas del sector registran resultados positivos frente a 2024.

«En general, la mayoría estamos teniendo unos porcentajes positivos sobre el año pasado, la economía está creciendo», afirmó en entrevista con Unión Radio.

El representante gremial recordó que la temporada de fin de año es clave para el sector. «Siempre en diciembre, en el ámbito de la confección, se registra entre 20 y 35% de la venta anual», explicó.

También puede leer: Fedecámaras-Lara: una Zona Económica Especial daría impulso a la industria regional

Desafíos: inflación, importaciones y contrabando

Aunque persisten problemas de inflación y devaluación, Rimeris destacó que la economía mantiene señales de crecimiento. Sin embargo, advirtió que la falta de una política industrial clara sigue afectando a la producción nacional.

«En este momento hay una sobre representación de la importación y ese desequilibrio afecta la confección del calzado, pasando por problemas de legitimidad de marcas y de contrabando», dijo.

El presidente de Cavediv pidió al Gobierno fortalecer la industria textil y promover la participación de empresas en programas estatales. Asimismo, cuestionó la existencia de un “gran diferencial cambiario” que, a su juicio, perjudica tanto a los consumidores como al sector privado.