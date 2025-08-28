Industria venezolana creció 0,1% en el segundo trimestre afectada por brecha cambiaria

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La producción de la industria privada creció en Venezuela 0,1 % en el segundo trimestre de este año en comparación con el mismo período de 2024, lo que refleja una desaceleración del sector. Conindustria indicó que una caída de 4,1% en mayo en el volumen de la producción, arrastró el crecimiento de 1,7% de en abril y y de 3,3% en junio.

Tito López, presidente de Conindustria, informó este jueves 28 de agosto en la sede del gremio de los resultados de la Encuesta de Coyuntura Industrial correspondiente a abril-junio. Señaló que los principales factores que impactaron a la manufactura resaltan la brecha cambiaria y la poca disponibilidad de divisas. Los excesivos tributos fiscales continúan afectando al sector, así como la falta de financiamiento y el entorno económico (inflación).

«Ante la desaceleración del crecimiento manufacturero este es el momento clave para activar las políticas públicas industriales que Conindustria ha elevado a los decisores. Hemos planteado soluciones que en definitiva permitirán a la industria salir del estancamiento», afirmó López.

La desaceleración del sector industrial venezolana ocurre igualmente en el primer semestre de 2025. De acuerdo a los datos del Sistema de Información Estadística de Conindustria, durante el período creció 3,3%; una tasa muy por debajo del 16,1% de los seis primeros meses de 2024.

Recientemente, la vicepresidenta del área económica Delcy Rodríguez afirmó que todos los sectores productivos del país crecieron en el segundo trimestre. Sin embargo, las cifras de Conindustria reflejan que áreas como fundición de metal y productos metálicos bajó su producción en 38%; maquinaria, equipo eléctrico y óptica tuvo una caída de 36,1%; madera y papel una disminución de 14,7%; plástico y caucho reflejó un -8% y, autopartes una variación negativa de 0,9%.

Entre los sectores que crecieron destacan el farmacéutico con un alza de 25,5%; otras industrias con 48,6%; alimentos con 8,3% y, no metálicos un 8%.

Capacidad instalada

Por su parte, la industria mantuvo sus niveles de capacidad utilizada. El promedio del sector en el segundo trimestre fue de 46,1%, muy similar a la del trimestre anterior. En este punto, la pequeña empresa aún se muestra por debajo del promedio con 30,4% del uso de su capacidad; mientras que las grandes empresas utilizaron un 47,4% y las medianas un 36,9%.

«Necesitamos avanzar hacia un modelo tributario que amplíe la base sin aumentar la presión fiscal sobre quienes ya cumplen; sin dejar de lado las acciones contra el comercio ilícito y el contrabando. Asimismo, es vital construir un sistema que premie la formalidad, la inversión y la generación de empleo porque eso nos hará más competitivos. Pese a los retos, la industria propone, articula y exige medidas concretas para sostener el dinamismo productivo que nos hará tener un ecosistema empresarial más robusto», agregó López.

Un dato relevante de la encuesta es la disminución de la recaudación tributaria no petrolera en 24,6% entre abril y junio. Mientras que en el semestre cayó 18,5%. López recalcó que los mismos factores que afectaron a la producción, impactaron en el pago de los tributos. «Si se vende menos, pagamos menos impuestos. Por eso siempre hemos insistido en que se formalice a esas empresas que no están registradas, y puedan contribuir al Fisco al menos con un mono tributo o un tributo único».

Reunión con el Ejecutivo

El presidente de Conindustria informó que la próxima semana instalarán una mesa técnica con varios organismos estatales para continuar buscando estrategias que permitan el desarrollo de la actividad económica.

«Toda comunicación se mantiene y eso es positivo para ambos sectores (público y privado). Ha quedado claro que el empresariado venezolano ha trabajado en positivo para el crecimiento económico. Lo vimos en los resultados del año 2024, que gracias al aporte de la empresa privada hubo una recuperación del producto interno bruto», dijo.

Destacó que los resultados del segundo trimestre representa un llamado a la acción para que el Estado active las políticas públicas necesarias para poder sortear las dificultades estructurales que impiden el desarrollo de la manufactura nacional.

Con información de Conindustria