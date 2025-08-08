La inflación en Chile se acelera en julio y la electricidad pega el gran salto

El costo de la vida volvió a apretar el bolsillo de los chilenos en julio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 0,9% en el mes, el mayor registro en lo que va del año, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Con ello, la inflación acumula 2,8% en 2025 y marca un 4,3% en doce meses.

El golpe más fuerte vino de la mano de la vivienda y los servicios básicos, que treparon 1,5% y aportaron más de un tercio del alza mensual. El villano del mes fue la cuenta de la electricidad, que se disparó 7,3%, empujada por el ajuste tarifario establecido en el Decreto 14T. También la parafina (+8,5%) hizo su aporte al encarecimiento del hogar.

En la mesa, los alimentos tampoco dieron respiro: subieron 0,9%, con la carne de pollo (+3,0%) y la carne de vacuno (+1,2%) liderando las alzas. Lácteos, bebidas vegetales y huevos avanzaron 2,2%, reforzando la presión sobre el presupuesto familiar.

Un respiro mínimo desde el sector financiero

No todo fue alza. El rubro de seguros y servicios financieros cayó 0,5%, gracias a un retroceso de 0,7% en las primas de seguros. Pero su incidencia negativa fue demasiado pequeña para equilibrar la marea inflacionaria.

Entre los productos más destacados, además de la electricidad, aparecieron los packs de telecomunicaciones (+3,9%), los servicios de alojamiento (+7,4%) y la gasolina (+1,3%). En el lado opuesto, los tomates se desplomaron 14,3% y los equipos de telefonía móvil bajaron 5,9%.

El dato de julio confirma que la inflación sigue viva, empujada esta vez por ajustes regulatorios y costos energéticos. La discusión ahora pasa por si el repunte es un bache transitorio o la antesala de un nuevo ciclo de presiones sobre el Banco Central, que ha mantenido un ojo muy atento en los precios antes de decidir sus próximos pasos en la tasa de interés.