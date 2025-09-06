Inflación en Colombia fue 0,19% en agosto 2025

septiembre 6, 2025 3:14 PM
Inflación de Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que en agosto de 2025 la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,19%, la variación acumulada se ubicó en 4,22% y la variación anual alcanzó el 5,10%.

De acuerdo con el reporte, la inflación anual de agosto fue 1,02 puntos porcentuales menor que la registrada en el mismo mes de 2024, cuando se situó en 6,12%.

Comportamiento mensual del IPC en agosto de 2025

El incremento mensual de 0,19% estuvo explicado principalmente por las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles.

  • Bebidas alcohólicas y tabaco registró la mayor variación mensual (0,59%), con aumentos destacados en cerveza y refajo (0,73%), vinos (0,56%) y whisky, ron y otros licores (0,51%).
  • Restaurantes y hoteles presentó una variación de 0,49%, impulsada por gaseosas y refrescos en establecimientos (1,42%), comidas en restaurantes (0,53%) y bebidas calientes como café y chocolate (0,45%).
  • Recreación y cultura reportó la menor variación mensual (-0,30%), con descensos en paquetes turísticos (-2,11%) y equipos de hardware (-2,05%).
  • Información y comunicación también registró una caída (-0,15%), destacando la reducción en equipos de telefonía móvil (-3,33%).

Las principales contribuciones positivas provinieron de frutas frescas (0,06 puntos porcentuales), comidas en restaurantes (0,04 pp) y arriendo imputado (0,03 pp). Entre las negativas, sobresalieron electricidad (-0,06 pp), papas (-0,03 pp) y tomate (-0,01 pp).

Variación acumulada: enero – agosto de 2025

Entre enero y agosto de 2025, el IPC acumuló una variación de 4,22%, ligeramente inferior al 4,33% reportado en el mismo periodo del año anterior.

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas registraron la mayor variación acumulada (6,13%), con fuertes incrementos en tomate (50,64%), café (47,43%) y cebolla (45,30%).
  • Educación presentó un alza del 5,84%, impulsada por educación preescolar y básica primaria (6,49%) y cursos no formales (6,42%).
  • Información y comunicación fue la única división con reducción en el periodo (-0,57%), debido principalmente a menores precios en equipos de telefonía móvil (-20,38%).

Las mayores contribuciones provinieron del arriendo imputado (0,48 pp), comidas en restaurantes (0,44 pp) y transporte urbano (0,41 pp).

Variación anual: agosto de 2024 – agosto de 2025

En los últimos doce meses, la inflación en Colombia fue de 5,10%, explicada principalmente por Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, así como por Alimentos y bebidas no alcohólicas.

  • Educación registró la mayor variación anual (7,87%), destacando aumentos en educación secundaria (10,01%) y preescolar y primaria (9,45%).
  • Restaurantes y hoteles se ubicaron en segundo lugar (7,78%), con incrementos en bebidas calientes (11,54%), alimentación en comedores (10,41%) y comidas en restaurantes (8,05%).
  • Información y comunicación presentó la menor variación anual (-0,85%), con reducciones en equipos de telefonía móvil (-24,60%).

Las subclases que más contribuyeron al resultado anual fueron el arriendo imputado (0,68 pp), comidas en restaurantes (0,59 pp) y arriendo efectivo (0,52 pp). En contraste, las menores contribuciones se observaron en papas (-0,27 pp), electricidad (-0,17 pp) y arroz (-0,04 pp).

 

Fuente: DANE

 



