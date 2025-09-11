La inflación en EEUU repunta en agosto y cierra en 2,9% interanual

septiembre 11, 2025 9:27 AM
La inflación en EEUU dio un pequeño repunte en agosto. El Índice de Precios al Consumidor (CPI, por sus siglas en inglés) subió 0,4% respecto a julio, duplicando el incremento de 0,2% registrado en ese mes, según informó este miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En términos anuales, los precios avanzaron 2,9%.

El mayor peso en la variación mensual vino del sector vivienda, con un alza de 0,4% en el índice de shelter. La alimentación también presionó al alza: los precios en el supermercado subieron 0,6%, mientras que comer fuera de casa costó 0,3% más.

Por su parte, la energía se encareció 0,7% en agosto, impulsada por un aumento de 1,9% en la gasolina.

Inflación subyacente se mantiene estable en 0,3%

Si se excluyen los precios de alimentos y energía, la llamada inflación subyacente avanzó 0,3%, igual que en julio. Entre los rubros con mayores incrementos estuvieron los boletos aéreos, los autos usados y nuevos, y la ropa. En cambio, bajaron los costos de atención médica, recreación y comunicación.

En los últimos 12 meses, la inflación general se ubicó en 2,9%, ligeramente por encima del 2,7% registrado hasta julio. La subyacente cerró en 3,1% anual, mientras que la energía apenas subió 0,2% y los alimentos aumentaron 3,2%.

Con estos datos, los analistas esperan que la Reserva Federal mantenga la cautela en sus próximas decisiones de política monetaria, evaluando si este repunte es transitorio o una señal de mayor presión inflacionaria hacia fin de año.

