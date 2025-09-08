Expectativas de inflación a corto plazo suben en EEUU

La inflación esperada a un año en Estados Unidos repuntó en agosto hasta 3,2%, según la encuesta mensual de expectativas de los consumidores publicada por la Reserva Federal de Nueva York. En el horizonte de tres y cinco años, las proyecciones se mantuvieron estables en 3% y 2,9%, respectivamente.

El informe, que recoge respuestas de hogares entre el 1 y el 31 de agosto, también reveló que las perspectivas en el mercado laboral se deterioraron. La probabilidad de encontrar trabajo en caso de perder el actual se desplomó 5,8 puntos, hasta 44,9%, el nivel más bajo desde que inició la serie en 2013. El empeoramiento fue generalizado, aunque más marcado entre personas con menor nivel educativo.

Por su parte, la percepción de que la tasa de desempleo subirá en los próximos 12 meses aumentó a 39,1%, y el temor a perder el empleo alcanzó 14,5%, ambos por encima de sus promedios recientes.

En el frente financiero, los hogares proyectan un crecimiento de ingresos de 2,9%, sin cambios, y un alza en el gasto de 5%. Crecieron, sin embargo, las expectativas de mayores impuestos y de dificultades para el acceso al crédito. La proporción de hogares que reportó una situación financiera peor que la del año pasado también aumentó.

Pese al deterioro en el mercado laboral, la confianza en los mercados financieros mostró un ligero repunte: la probabilidad de que los precios de las acciones suban en un año avanzó a 38,9%.

