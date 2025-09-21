Inflación en Latinoamérica a agosto 2025: cifras van desde deflación hasta más de 30%

septiembre 21, 2025 2:05 PM
Inflación de Colombia

La inflación en América Latina avanza de manera heterogénea en 2025, con algunos países registrando niveles de dos dígitos y otros enfrentando deflación o tasas cercanas a cero. Venezuela y Argentina encabezan la lista de las economías más inflacionarias de la región, mientras que países como El Salvador, Costa Rica y Panamá presentan cifras negativas.

En Venezuela, la información estadística oficial se encuentra detenida desde mayo, cuando se publicaron datos correspondientes a abril. El último registro oficial indicaba una inflación interanual de 172%, aunque la ausencia de datos recientes también afecta a los relevamientos privados.

Por su parte, Argentina, que sigue siendo una de las economías más inflacionarias, muestra un descenso notable: la inflación interanual pasó del 236,7% en agosto de 2024 al 33,6% en agosto de 2025. Bolivia, que durante la pandemia figuraba entre los países con menor inflación, ha acelerado su ritmo de precios en 2025, cerrando agosto con un 24,36% interanual, un nivel que no se veía desde hace más de tres décadas.

En las economías más grandes de la región, el panorama también es dispar: Brasil registró en agosto un avance de 5,13% interanual, por encima del rango objetivo de la autoridad monetaria.

También puede leer: Empresas en Latinoamérica usan IA para optimizar reclutamiento de personal

En cuanto a la inflación interanual a agosto en la región, los países con tasas negativas incluyen a Costa Rica (-0,94%), Panamá (-0,4%) y El Salvador (-0,11%), mientras que otros registran incrementos moderados como Ecuador (0,81%), Perú (1,11%), Guatemala (1,17%), Nicaragua (1,4%), México (3,57%), República Dominicana (3,71%), Chile (4%), Honduras (4,16%), Uruguay (4,20%) y Paraguay (4,60%). En el extremo más alto se encuentran Bolivia (24,15%) y Argentina (33,6%), mostrando la heterogeneidad de la inflación en América Latina.



Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.