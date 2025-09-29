Inflación interanual repunta en España al 2,9% en septiembre

La subida de precios vuelve a tomar impulso en España. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el 2,9% interanual en septiembre, dos décimas por encima de la tasa registrada en agosto, según el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El organismo explica que el repunte se debe principalmente a que los carburantes y la electricidad bajaron menos que en el mismo mes del año pasado, lo que reduce el efecto comparativo que había contenido la inflación en meses anteriores.

La inflación subyacente —que excluye alimentos frescos y energía y es clave para medir la tendencia real de los precios— se moderó ligeramente hasta el 2,3%, una décima menos que en agosto. Aunque sigue por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, continúa moviéndose a la baja tras haber rozado niveles superiores al 7% en 2023.

En términos mensuales, los precios cayeron un 0,4% respecto a agosto, un comportamiento habitual en septiembre por el ajuste del sector turístico tras el verano.

También puede leer: La cesta de la compra en Europa cuesta un 30% más que antes de la pandemia

La inflación europea también acelera

El IPCA, indicador armonizado que permite comparar la inflación entre países de la zona euro, se situó en el 3,0%, tres décimas más que en agosto. La subyacente del IPCA quedó en el 2,4%.

Las cifras conocidas hoy son preliminares y se confirmarán a mediados de octubre, aunque suelen variar muy poco respecto al dato definitivo.