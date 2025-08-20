Inflación anual de la eurozona se mantiene en 2% en julio

agosto 20, 2025 7:35 AM
Foto: Freepik

La inflación anual de la eurozona se situó en 2,0% en julio de 2025, sin variación respecto a junio, según datos publicados este miércoles por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea. Hace un año, la tasa era de 2,6%, lo que refleja una moderación en la presión inflacionaria del bloque monetario.

En el conjunto de la Unión Europea (UE), la inflación anual alcanzó 2,4% en julio, un ligero aumento frente al 2,3% registrado en junio. En julio de 2024, la tasa era de 2,8%.

El comportamiento de los precios sigue mostrando diferencias significativas entre Estados miembros. Chipre (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%) reportaron las tasas más bajas, mientras que Rumanía (6,6%), Estonia (5,6%) y Eslovaquia (4,6%) encabezaron la lista con los incrementos más elevados.

Comparado con junio, la inflación cayó en ocho países, se mantuvo estable en seis y aumentó en trece, lo que refleja la persistente heterogeneidad dentro del bloque.

En cuanto a los componentes del índice, los servicios representaron el mayor aporte a la inflación de la eurozona en julio, con +1,46 puntos porcentuales. Les siguieron los rubros de alimentos, alcohol y tabaco (+0,63 pp), bienes industriales no energéticos (+0,18 pp), mientras que la energía restó -0,23 pp al índice general, mostrando que sigue siendo un factor de alivio en los precios.

Los analistas ven en estas cifras una confirmación de que la inflación se ha estabilizado en torno al objetivo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), aunque la persistencia de presiones en servicios y alimentos podría condicionar futuras decisiones de política monetaria.

