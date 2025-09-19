Inflación global retrocede a 2,5% en agosto

septiembre 19, 2025 3:17 PM
Alimentos OVF Inflación
Foto: Cedice

La inflación global cerró agosto en 2,5% anual, una décima menos que en julio, gracias al retroceso en las economías emergentes, que pasaron de 2,8% a 2,5%, según el más reciente informe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá con base en datos de Bloomberg.

En contraste, las economías avanzadas se mantuvieron estables en 2,5%, con un comportamiento mixto: Estados Unidos aceleró de 2,7% a 2,9%, mientras la Eurozona permaneció en 2%. Japón redujo su inflación de 2,9% a 2,6%, reflejando menor presión energética y un yen más fuerte.

Dentro de los emergentes, China sorprendió al entrar en terreno deflacionario, con una caída de precios de 0,4%, lo que acentuó la baja regional.

También puede leer: La economía colombiana acelera en julio y crece 4,3% interanual

Latam y proyecciones

En Latinoamérica, la inflación se mantuvo en 4,3%, con ajustes particulares: Chile descendió a 4%, mientras que México y Colombia registraron ligeros incrementos, hasta 3,6% y 5,1%, respectivamente.

Los analistas resaltan el papel de los componentes más volátiles: los precios del petróleo cayeron 17% interanual, y el índice de alimentos de la FAO retrocedió de 7,5% a 6,9%, en buena parte por la reducción en los precios de los fertilizantes. El debilitamiento del dólar, ante la expectativa de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, también dio soporte a las monedas emergentes, limitando presiones inflacionarias importadas

De cara a los próximos meses, el consenso proyecta que la inflación global podría descender hasta 2,3% en 2026, con una reducción tanto en economías avanzadas como emergentes, aunque el repunte esperado en China —de -0,4% a 0,8%— podría reintroducir cierta presión alcista.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.