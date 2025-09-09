México registra una inflación mensual de 0,06% en agosto

La inflación general anual en México se ubicó en 3,57% en agosto de 2025, su nivel más bajo en más de un año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento mensual de apenas 0,06%.

El índice subyacente, que excluye precios volátiles como agropecuarios y energéticos, avanzó 0,22% en el mes y 4,23% a tasa anual. Dentro de este, las mercancías aumentaron 0,21% y los servicios, 0,23%.

En contraste, la inflación no subyacente cayó -0,47% en agosto, con una baja de 1,07% en productos agropecuarios, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas apenas repuntaron 0,02%. A tasa anual, la inflación no subyacente se ubicó en 1,38%.

Entre los productos con precios al alza destacaron la vivienda propia, loncherías y taquerías, así como el chile serrano y el tomate verde. En contraste, el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y el cine registraron descensos.

También puede leer: Sheinbaum defiende modelo económico pese a previsiones pesimistas y tensiones comerciales

Inflación por regiones

Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí fueron los estados con mayores alzas de precios durante el mes, mientras que Tabasco, Hidalgo y Oaxaca registraron disminuciones. Entre las ciudades, Matamoros, Tapachula y Torreón tuvieron los mayores incrementos, y Villahermosa, Pachuca y Oaxaca las mayores caídas.

El Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que da seguimiento a 170 bienes y servicios básicos, aumentó 0,03% mensual y 3,45% anual, por debajo del 4,99% registrado en agosto de 2024.

Fuente: Inegi