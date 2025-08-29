La inflación en EEUU se mantiene en 2,6% en julio, revela el índice PCE

La inflación en Estados Unidos, medida a través del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), se mantuvo estable en 2,6% interanual en julio, el mismo nivel registrado en junio, de acuerdo con datos publicados este jueves por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés).

El PCE, indicador que la Reserva Federal (Fed) utiliza como referencia en sus decisiones sobre los tipos de interés, mostró en términos mensuales un incremento de 0,2%. Al excluir los componentes más volátiles de alimentos y energía, la inflación subyacente avanzó 0,3% en el mes y se situó en 2,9% interanual.

El comportamiento de los precios se da en un contexto de crecimiento sostenido de los ingresos y el gasto de los hogares. En julio, el ingreso personal aumentó 0,4% (112.300 millones de dólares), mientras que el ingreso disponible subió 93.900 millones (0,4%). El gasto de consumo personal se expandió un 0,5% (108.900 millones), impulsado por mayores desembolsos en servicios y bienes.

A pesar de la fortaleza del consumo, el ahorro personal cayó a 985.600 millones de dólares, lo que equivale a una tasa de ahorro del 4,4% del ingreso disponible.

Con estos datos, la Fed enfrenta el desafío de mantener el control de la inflación sin frenar el dinamismo de la economía, en un escenario donde la inflación subyacente se mantiene por encima de su objetivo del 2%.