Inflación de Perú en agosto de 2025: IPC bajó 0,20%

septiembre 1, 2025 9:48 AM
Inflación de Perú

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en agosto de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional registró una disminución de 0,20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza 1,11%, mientras que la variación anualizada (setiembre 2024 – agosto 2025) se ubicó en 1,16%.

 

Sectores con mayor incidencia en la baja

Las divisiones de consumo que más contribuyeron a la reducción fueron:

  • Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,99%)
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,62%)
  • Transporte (-0,24%)
  • Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,01%)

En contraste, registraron alzas: Bienes y servicios diversos (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,21%), Muebles y artículos del hogar (0,18%), Recreación y cultura (0,12%), Salud (0,10%), Educación (0,05%) y Prendas de vestir y calzado (0,04%). La división Comunicaciones no mostró variación.

 

Lima Metropolitana: caída más pronunciada

En Lima Metropolitana, el IPC se redujo 0,29%, con una variación acumulada de 1,24% y anualizada de 1,11%.
El resultado estuvo influenciado por los menores precios en alimentos, energía eléctrica, gas residencial, combustibles y pasajes aéreos.

 

Comportamiento de los alimentos

La baja en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas se explicó por:

  • Menores precios de pescados y mariscos, como el jurel (-28,4%), bonito (-18,3%) y merluza (-10,4%).
  • Descenso en hortalizas y tubérculos, como arveja verde (-15,2%), brócoli (-7,9%) y zanahoria (-4,8%).
  • Retroceso en productos como el culantro (-31,0%), albahaca (-23,0%) y ajo molido (-19,5%).

No obstante, subieron los precios de las frutas, destacando el limón (33,9%), la palta fuerte (8,0%) y la uva negra (5,0%).

 

Transporte y energía

En la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles influyó la reducción de:

  • Electricidad residencial (-3,5%), tras la aplicación de un nuevo pliego tarifario.
  • Gas natural residencial (-3,2%) y gas propano doméstico (-1,3%).

En Transporte, se abarataron los pasajes en ómnibus interprovincial (-7,8%), vuelos nacionales e internacionales y combustibles (-2,2%).

 

Variación por ciudades

De las 26 ciudades donde se mide el IPC, 14 registraron alzas de precios, siendo las más altas Huancavelica (0,42%), Huánuco (0,41%) y Ayacucho (0,38%).
En cambio, 12 mostraron descensos, entre ellas Trujillo (-0,42%), Chimbote (-0,34%) y Tumbes (-0,31%).

 

Otros indicadores de precios

  • Índice de Precios al por Mayor: cayó 0,76%, explicado por menores precios en productos nacionales como combustibles, azúcar, pollo y materiales de construcción.
  • Índice de Precios de Maquinaria y Equipo: retrocedió 0,08%, afectado por la apreciación del sol frente al dólar.
  • Índice de Precios de Materiales de Construcción: disminuyó 0,11%, debido a la baja en insumos metálicos, agregados y suministros eléctricos.

 

Fuente: INEI

 

