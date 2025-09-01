Inflación de Perú en agosto de 2025: IPC bajó 0,20%

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en agosto de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional registró una disminución de 0,20% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza 1,11%, mientras que la variación anualizada (setiembre 2024 – agosto 2025) se ubicó en 1,16%.
Sectores con mayor incidencia en la baja
Las divisiones de consumo que más contribuyeron a la reducción fueron:
- Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,99%)
- Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,62%)
- Transporte (-0,24%)
- Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (-0,01%)
En contraste, registraron alzas: Bienes y servicios diversos (0,23%), Restaurantes y hoteles (0,21%), Muebles y artículos del hogar (0,18%), Recreación y cultura (0,12%), Salud (0,10%), Educación (0,05%) y Prendas de vestir y calzado (0,04%). La división Comunicaciones no mostró variación.
Lima Metropolitana: caída más pronunciada
En Lima Metropolitana, el IPC se redujo 0,29%, con una variación acumulada de 1,24% y anualizada de 1,11%.
El resultado estuvo influenciado por los menores precios en alimentos, energía eléctrica, gas residencial, combustibles y pasajes aéreos.
Comportamiento de los alimentos
La baja en el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas se explicó por:
- Menores precios de pescados y mariscos, como el jurel (-28,4%), bonito (-18,3%) y merluza (-10,4%).
- Descenso en hortalizas y tubérculos, como arveja verde (-15,2%), brócoli (-7,9%) y zanahoria (-4,8%).
- Retroceso en productos como el culantro (-31,0%), albahaca (-23,0%) y ajo molido (-19,5%).
No obstante, subieron los precios de las frutas, destacando el limón (33,9%), la palta fuerte (8,0%) y la uva negra (5,0%).
Transporte y energía
En la división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles influyó la reducción de:
- Electricidad residencial (-3,5%), tras la aplicación de un nuevo pliego tarifario.
- Gas natural residencial (-3,2%) y gas propano doméstico (-1,3%).
En Transporte, se abarataron los pasajes en ómnibus interprovincial (-7,8%), vuelos nacionales e internacionales y combustibles (-2,2%).
Variación por ciudades
De las 26 ciudades donde se mide el IPC, 14 registraron alzas de precios, siendo las más altas Huancavelica (0,42%), Huánuco (0,41%) y Ayacucho (0,38%).
En cambio, 12 mostraron descensos, entre ellas Trujillo (-0,42%), Chimbote (-0,34%) y Tumbes (-0,31%).
Otros indicadores de precios
- Índice de Precios al por Mayor: cayó 0,76%, explicado por menores precios en productos nacionales como combustibles, azúcar, pollo y materiales de construcción.
- Índice de Precios de Maquinaria y Equipo: retrocedió 0,08%, afectado por la apreciación del sol frente al dólar.
- Índice de Precios de Materiales de Construcción: disminuyó 0,11%, debido a la baja en insumos metálicos, agregados y suministros eléctricos.
