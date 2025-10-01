Inflación en Perú se mantiene casi estable en septiembre 2025: variación de 0,04%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Perú registró una variación mínima en septiembre de 2025, confirmando un escenario de estabilidad inflacionaria en el país.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el IPC a nivel nacional aumentó 0,04%, mientras que en Lima Metropolitana, la referencia habitual para el mercado, el alza fue de 0,01%. Con ello, la inflación acumulada entre enero y septiembre se ubicó en 1,15% a nivel nacional y en 1,25% en la capital.

En términos anualizados —es decir, los últimos doce meses— el índice llegó a 1,33% a nivel nacional y 1,36% en Lima, manteniéndose firmemente dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (entre 1% y 3%).

¿Qué productos subieron y cuáles bajaron?

En Lima Metropolitana, el leve aumento del índice general estuvo impulsado por las divisiones Bienes y Servicios Diversos (+0,13%) y Restaurantes y Hoteles (+0,11%), debido a mayores precios en servicios de belleza y comidas fuera del hogar.

Sin embargo, el avance fue atenuado por descensos en Alojamiento, Agua, Electricidad, Gas y Combustibles (-0,13%) y Alimentos y Bebidas no Alcohólicas (-0,07%), con caídas destacadas en huevos (-5,4%), pollo (-1,6%) y azúcar.

En contraste, productos agrícolas como limón (+18,2%), tomate (+21,7%) y caballa (+25,8%) mostraron incrementos significativos.

Otros índices de precios también retroceden

El informe del INEI revela además un escenario de deflación en los precios mayoristas y productivos:

Índice de Precios al Por Mayor: -0,35% en septiembre, con una caída anual de -2,92%.

-0,35% en septiembre, con una caída anual de -2,92%. Índice de Maquinaria y Equipo: -0,64% en el mes y -3,86% en los últimos doce meses.

-0,64% en el mes y -3,86% en los últimos doce meses. Materiales de Construcción: -0,35% mensual y -1,22% anual.

Con el dato de septiembre, Perú reafirma su condición de una de las economías con menor inflación de la región. No obstante, la volatilidad de precios agrícolas —con frutas y hortalizas subiendo mientras otros alimentos bajan— sigue siendo el principal foco de presión en el corto plazo.

Fuente: INEI