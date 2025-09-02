Inflación de la eurozona se mantiene estable en agosto, en línea con estimaciones

La inflación en la eurozona registró un ligero repunte en agosto, situándose en el 2,1% interanual frente al 2% de julio, de acuerdo con los datos publicados este martes por Eurostat.

La cifra superó levemente el 2% previsto por los analistas en una encuesta de Reuters, lo que refuerza las expectativas de que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga sin cambios los tipos de interés a corto plazo.

El dato de inflación subyacente —que excluye alimentos y energía por su volatilidad— se mantuvo en 2,3%, por encima de la estimación del 2,2%. El resultado refleja que, aunque los precios de la energía continúan moderándose, la presión inflacionaria en servicios y alimentos persiste.

Perspectivas de política monetaria

Tras dos puntos porcentuales de recortes en los tipos de interés desde mediados de 2024, los mercados prevén que el BCE mantenga la tasa de referencia sin cambios hasta finales de año. No obstante, dentro del Consejo de Gobierno sigue abierto el debate sobre si será necesario aplicar nuevas medidas de estímulo.

La atención se centra en 2026, cuando se espera que el crecimiento de los precios pueda caer temporalmente por debajo del objetivo del 2%, un escenario que podría reavivar el temor a una inflación demasiado baja como la que caracterizó la década previa a la pandemia.

