Servicios y alimentos mantienen la presión inflacionaria en la eurozona

La inflación anual de la zona euro habría alcanzado el 2,2% en septiembre de 2025, según la estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

La cifra representa un ligero repunte frente al 2,0% registrado en agosto, lo que mantiene la presión sobre el Banco Central Europeo en su estrategia de política monetaria.

El principal motor del aumento volvió a ser el sector servicios, que registró una inflación del 3,2%, apenas una décima por encima del mes anterior (3,1%). Le siguieron los precios de alimentos, alcohol y tabaco, con una variación anual de 3,0%, aunque en este caso se observó una leve desaceleración respecto al 3,2% de agosto.

Los bienes industriales no energéticos mantuvieron un comportamiento estable, con una inflación de 0,8%, sin cambios frente al mes previo.

En contraste, el componente energético continuó en terreno negativo, aunque su caída fue menos pronunciada: de -2% en agosto a -0,4% en septiembre, lo que sugiere una moderación en la reducción de los precios de la energía.

Aunque el incremento general es modesto, el mercado estará atento a cómo interpreta el BCE este nuevo dato, en un momento en el que la inflación se mantiene cerca del objetivo del 2%, pero aún muestra resistencia a bajar en algunos sectores clave como los servicios.