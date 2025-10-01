Servicios y alimentos mantienen la presión inflacionaria en la eurozona

octubre 1, 2025 8:13 AM
Eurozona
Imagen: Freepik

La inflación anual de la zona euro habría alcanzado el 2,2% en septiembre de 2025, según la estimación preliminar publicada por Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea.

La cifra representa un ligero repunte frente al 2,0% registrado en agosto, lo que mantiene la presión sobre el Banco Central Europeo en su estrategia de política monetaria.

El principal motor del aumento volvió a ser el sector servicios, que registró una inflación del 3,2%, apenas una décima por encima del mes anterior (3,1%). Le siguieron los precios de alimentos, alcohol y tabaco, con una variación anual de 3,0%, aunque en este caso se observó una leve desaceleración respecto al 3,2% de agosto.

También puede leer: Inflación de la eurozona se mantiene estable en agosto, en línea con estimaciones

Los bienes industriales no energéticos mantuvieron un comportamiento estable, con una inflación de 0,8%, sin cambios frente al mes previo.

En contraste, el componente energético continuó en terreno negativo, aunque su caída fue menos pronunciada: de -2% en agosto a -0,4% en septiembre, lo que sugiere una moderación en la reducción de los precios de la energía.

Aunque el incremento general es modesto, el mercado estará atento a cómo interpreta el BCE este nuevo dato, en un momento en el que la inflación se mantiene cerca del objetivo del 2%, pero aún muestra resistencia a bajar en algunos sectores clave como los servicios.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.