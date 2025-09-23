Ganancias de Establecimientos de Crédito de Colombia crecen 74% en julio 2025

Reporte realizado por GlobalScope, C.A. sobre el desempeño de los Establecimientos de Crédito de Colombia, con los Estados Financieros al cierre de julio de 2025, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Está basado en 66 instituciones que componen el sistema financiero colombiano: 30 Bancos, 15 Compañías de Financiamiento Comercial, 4 Cooperativas Financieras, 6 Corporaciones Financieras y 11 Instituciones Oficiales Especiales.

Expresado en Pesos y su equivalente en USD, variaciones porcentuales calculadas en USD.

Entorno Cambiario

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se incrementó en 2,70% con respecto al mes previo, ubicándose en un $4.179,69.

A lo largo del mes de julio, el tipo de cambio tuvo un comportamiento mixto, tendiendo al alza, ubicándose la tasa mínima en $3.974,37 mientras que la máxima fue la tasa del cierre de mes.

Política Monetaria

Las Reservas Internacionales Netas (RR.II.) disminuyeron en 0,43% con respecto al mes anterior, situándose en $64,881,34 millones. En términos interanuales, las RR.II. han aumentado en $3.012,88 millones, una variación de 4,87%.

Sistema Financiero

Los activos totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $292,47 millardos al cierre de julio 2025, lo que representa un descenso de $3,93 millardos en el mes (-1,33%). Al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de $13,74 millardos (+4,93%).

La cartera de créditos y operaciones de leasing representa el 60,35% del total del activo. Para el mes de julio se ubicó en $176,51 millardos, denotando una caída mensual de $2,52 millardos (-1,41%). En los últimos doce meses la cartera ha crecido $7,83 millardos.

Para julio 2025, la cartera comercial bruta de los Establecimientos de Crédito, totalizó $95,72 millardos, mostrando una disminución respecto al mes anterior de $1,61 millardos (-1,65%).

La cartera de consumo bruta cerró con un saldo de $45,19 millardos y un descenso de $525,17 millones en el mes (-1,15%). La cartera de vivienda cerró en $31,56 millardos mostrando una caída de $381,30 millones con respecto a junio 2025 (-1,19%) y, por último, la cartera de microcréditos totalizó $4,83 millardos, disminuyendo $12,03 millones (-0,25%).

También puede visitar nuestra sección:

Los depósitos y exigibilidades se totalizaron en $189,49 millardos, mostrando una caída de $3,12 millardos con respecto al mes anterior (-1,62%%).

El Patrimonio totalizó en $41,12 millardos, con una variación respecto a junio 2025 de -$73,94 millones (-0,18%).

La Ganancia del Ejercicio fue de $2,60 millardos para el total de los Establecimientos de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un ascenso de $1,11 millardos (+74,00%).