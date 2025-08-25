Banca de Colombia reporta crecimiento en Créditos y Depósitos para junio 2025

agosto 25, 2025 10:08 AM
Resultados Banca Colombia

Resultados de los Establecimientos de Crédito de Colombia, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de junio de 2025, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior.

Está basado en 66 instituciones que componen el sistema financiero colombiano: 30 Bancos, 15 Compañías de Financiamiento Comercial, 4 Cooperativas Financieras, 6 Corporaciones Financieras y 11 Instituciones Oficiales Especiales.

Expresado en Pesos y su equivalente en USD, variaciones porcentuales calculadas en USD.

Entorno Cambiario

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se contrajo en 1,91% con respecto al mes anterior, ubicándose en un $4.069,67.
A lo largo del mes de junio, el tipo de cambio tuvo un comportamiento hacia la baja, ubicándose la tasa mínima en $4.042,87 mientras que la máxima fue de $4.190,90.

Política Monetaria

Las Reservas Internacionales Netas (RR.II.) aumentaron en 0,88% con respecto al mes anterior, situándose en $65,163,18 millones. En términos interanuales, las RR.II. han aumentado en $4.261,76 millones, una variación de 6,99%.

Sistema Financiero

Los activos totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $296,40 millardos al cierre de junio 2025, lo que representa un incremento de $10,37 millardos en el mes (+3,63%). Al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de $19,21 millardos (+6,93%).

La cartera de créditos y operaciones de leasing representa el 60,40% del total del activo. Para el mes de junio se ubicó en $179,03 millardos, denotando un crecimiento en el mes de $ 4,31 millardos (+2,46%). En los últimos doce meses la cartera ha crecido $12,63 millardos.

Para junio 2025, la cartera comercial bruta de los Establecimientos de Crédito, totalizó $97,33 millardos, mostrando un alza respecto al mes anterior de $2,34 millardos (+2,47%).

La cartera de consumo bruta cerró con un saldo de $45,71 millardos y un incremento de $1,02 millardos en el mes (+2,28%). La cartera hipotecaria cerró en $31,94 millardos mostrando un ascenso de $866,18 millones con respecto a mayo 2025 (+2,79%) y, por último, la cartera de microcréditos totalizó $4,84 millardos, subiendo $104,35 millones (+2,20%).

También puede visitar nuestra sección:

Estadísticas Bancarias

Los depósitos y exigibilidades se totalizaron en $192,61 millardos, mostrando un alza de $7,17 millardos con respecto al mes anterior (+3,87%).

El Patrimonio totalizó en $41,19 millardos, con una variación respecto a mayo 2025 de +$1,21 millardos (+3,03%).
La Ganancia del Ejercicio fue de $2,14 millardos para el total de los Establecimientos de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un ascenso de $911,04 millones (+74,08%).

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.