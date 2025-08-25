Banca de Colombia reporta crecimiento en Créditos y Depósitos para junio 2025

Resultados de los Establecimientos de Crédito de Colombia, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de junio de 2025, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior.

Está basado en 66 instituciones que componen el sistema financiero colombiano: 30 Bancos, 15 Compañías de Financiamiento Comercial, 4 Cooperativas Financieras, 6 Corporaciones Financieras y 11 Instituciones Oficiales Especiales.

Expresado en Pesos y su equivalente en USD, variaciones porcentuales calculadas en USD.

Entorno Cambiario

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se contrajo en 1,91% con respecto al mes anterior, ubicándose en un $4.069,67.

A lo largo del mes de junio, el tipo de cambio tuvo un comportamiento hacia la baja, ubicándose la tasa mínima en $4.042,87 mientras que la máxima fue de $4.190,90.

Política Monetaria

Las Reservas Internacionales Netas (RR.II.) aumentaron en 0,88% con respecto al mes anterior, situándose en $65,163,18 millones. En términos interanuales, las RR.II. han aumentado en $4.261,76 millones, una variación de 6,99%.

Sistema Financiero

Los activos totales de los Establecimientos de Crédito, se ubicaron en $296,40 millardos al cierre de junio 2025, lo que representa un incremento de $10,37 millardos en el mes (+3,63%). Al comparar con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento de $19,21 millardos (+6,93%).

La cartera de créditos y operaciones de leasing representa el 60,40% del total del activo. Para el mes de junio se ubicó en $179,03 millardos, denotando un crecimiento en el mes de $ 4,31 millardos (+2,46%). En los últimos doce meses la cartera ha crecido $12,63 millardos.

Para junio 2025, la cartera comercial bruta de los Establecimientos de Crédito, totalizó $97,33 millardos, mostrando un alza respecto al mes anterior de $2,34 millardos (+2,47%).

La cartera de consumo bruta cerró con un saldo de $45,71 millardos y un incremento de $1,02 millardos en el mes (+2,28%). La cartera hipotecaria cerró en $31,94 millardos mostrando un ascenso de $866,18 millones con respecto a mayo 2025 (+2,79%) y, por último, la cartera de microcréditos totalizó $4,84 millardos, subiendo $104,35 millones (+2,20%).

Los depósitos y exigibilidades se totalizaron en $192,61 millardos, mostrando un alza de $7,17 millardos con respecto al mes anterior (+3,87%).

El Patrimonio totalizó en $41,19 millardos, con una variación respecto a mayo 2025 de +$1,21 millardos (+3,03%).

La Ganancia del Ejercicio fue de $2,14 millardos para el total de los Establecimientos de Crédito. Al compararlo con el mismo período del año anterior, se registra un ascenso de $911,04 millones (+74,08%).