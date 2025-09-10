Banca Múltiple de México julio 2025: Activos crecieron 8,06% en un año

El informe realizado por GlobalScope, C.A a la banca múltiple de México, basado en los Estados Financieros al cierre de julio de 2025, de las 50 instituciones que componen la banca múltiple mexicana refleja un crecimiento interanual del 8,06% en el total de activos, excluyendo las operaciones en el exterior. Pese a este crecimiento, los principales índices de rentabilidad muestran una ligera contracción frente a 2024.

Agregados Monetarios

Según cifras preliminares, al cierre de julio de 2025 el M1 se ubicó en MEX$ 8.157,54 millardos, el M2 en MEX$ 15.850,55 millardos, el M3 en MEX$ 18.986,95 millardos, mientras que el M4 sumó MEX$ 20.838,07 millardos, presentando una variación mensual de +0,42%, +0,7%; +1,25% y +1,09%, respectivamente.

Sistema Financiero: Crédito Neto y Captación Tradicional

El total activo de la Banca Múltiple cerró para julio 2025 en MEX$ 15.321,12 millardos, reflejando una variación mensual de +0,65% e interanual de +8,06%.

La cartera de créditos neta se ubicó en MEX$ 7.492,64 millardos, representando el 48,11% de los activos del sistema. Con respecto al mes anterior, aumentó en 0,53%, mientras que interanualmente aumentó 8,46%.

Durante el mes de julio de 2025 se destinaron MEX$ 4.675,78 millardos al sector comercial (60,65%), MEX$ 1.558,99 millardos al consumo (20,22%) y MEX$ 1.475,11 millardos a la vivienda (19,13%).

Por otro lado, el total pasivo se ubicó en MEX$ 13.549,14 millardos, reflejando una variación de +0,56% con respecto a junio de 2025 y +7,59% con respecto a julio de 2024. El 64,46% de los pasivos está representado por la captación tradicional equivalente a MEX$ 8.733,76 millardos.

Índices de Rentabilidad

El sistema bancario generó un resultado neto de MEX$ 178,69 millardos en el mes. Este beneficio se sustentó en un margen financiero de MEX$ 504,94 millardos (Ingresos por intereses: MEX$ 1.045,18 millardos – Gastos por intereses: MEX$ 540,25 millardos)

Los índices de rentabilidad (anualizados) se ubicaron en 1,98% para el ROA (una caída de 0,12 pp con respecto a 2024) y 17,55% para el ROE (una disminución de 1,13 pp versus el año anterior).