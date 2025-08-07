Banca Múltiple de México cierra junio 2025 con un crecimiento interanual de 10,51% en su cartera de crédito

Resultados de la Banca Múltiple de México, realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de junio de 2025, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Está basado en las 50 instituciones que componen la banca múltiple mexicana.

Agregados Monetarios

Al cierre de junio de 2025, en cifras preliminares, el M1 se ubicó en MEX$ 8.113,61 millardos, el M2 en MEX$ 15.728,43 millardos, el M3 en MEX$ 18.738,92 millardos, mientras que el M4 sumó MEX$ 20.600,93 millardos, presentando una variación mensual de +0,84%, +1,43%; +1,37% y +1,17%.

Sistema Financiero

El total activo de la Banca Múltiple cerró para junio 2025 en MEX$ 15.288,57 millardos, reflejando una variación mensual de -1,94% e interanual de +9,33%.

La cartera de créditos neta se ubicó en MEX$ 7.563,83 millardos, representando el 48,61% de los activos del sistema. Con respecto al mes anterior, se contrajo en 0,40%, mientras que interanualmente aumentó 10,51%.

El resto del activo está compuesto, principalmente por Inversiones en instrumentos financieros y Efectivo y equivalente de efectivo, abarcando el 25,81% y el 8,57%, respectivamente. Las inversiones en instrumentos financieros, cerraron en MEX$ 4.016,43 millardos (+9,78% en términos interanuales) mientras que las disponibilidades, registraron un incremento de 26,09%, ubicándose en MEX$ 1.334,14 millardos.

El total pasivo se ubicó en MEX$ 13.542,10 millardos, reflejando una variación de -2,25% con respecto a mayo de 2025 y +9,05% con respecto a junio de 2024. El 64,08% de los pasivos está representado por la captación tradicional equivalente a MEX$ 8.678,22 millardos.

Índices de Rentabilidad

El capital contable del sistema se aumentó durante el mes en 0,48% y su crecimiento interanual fue 11,53%, cerrando en MEX$ 1.746,47 millardos. De este modo, el capital contable financia el 11,42% de los activos.

El índice de liquidez de la Banca Múltiple cerró en 44,54%.

Los índices de rentabilidad (anualizados) se ubicaron en 2,00% para el ROA (0,05 pp menor al año anterior) y 17,77% para el ROE (0,47 pp menor que el año anterior).