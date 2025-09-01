Créditos del Centro Bancario Panameño crecieron 8,01% interanual en julio 2025

Resultados del Centro Bancario Internacional Panameño (CBI), realizado por GlobalScope, C.A., con los Estados Financieros al cierre de julio 2025, sin incluir los saldos consolidados con sus oficinas y sucursales en el exterior. Está basado en 56 instituciones que componen el CBI: 2 Bancos Oficiales, 40 Bancos de Licencia General y 14 Bancos de Licencia Internacional.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El IPC Nacional Urbano se situó en 110,0 presentando una variación de -0,07% con respecto al mes anterior y tuvo una variación interanual de -0,36%.

Para el Resto Urbano el IPC está determinado en 111,3 presentando una variación mensual de -0,12%, mientras que su variación interanual mostró un descenso de -0,52%.

El IPC en los Distritos de Panamá y San Miguelito está determinado en 109,1 mostrando una reducción de 0,04% con respecto a junio, mientras que la variación interanual fue de -0,39%.

Sistema Financiero

El total de activos del Centro Bancario Internacional (CBI) panameño registró una variación con respecto al mes junio de -0,5% mientras que con respecto a julio de 2024 hubo un incremento de 6,74%, cerrando en $ 157.807,77MM. La cartera crediticia se ubicó en $ 99.476,23MM, representando el 62,13% del total de activos del sistema. Con respecto al mes anterior la variación de la cartera fue de -0,24%, mientras que en relación con julio de 2024 el crecimiento fue de 8,01%.

A la fecha, las inversiones en valores representan el 21,02% del total activos, los activos líquidos el 10,49% y otros activos el 4,92%. Las inversiones en valores presentan una recuperación dentro de las tenencias de los bancos, reflejando un ascenso de 3,43% en términos interanuales, mientras que los activos líquidos reflejan un incremento del 6,42% para el mismo período.

El total pasivo registró una variación de -0,77% mensual y de +7,73% interanual, cerrando en $ 139.613,80MM en el mes de julio. La cuenta Otros Pasivos representa el 3,25% del Pasivo Total. Los depósitos se mantienen como la principal fuente de fondeo, abarcando el 81,03% del total pasivo, con un incremento interanual de 7,48%.

El 59,98% de los depósitos se concentran en depósitos locales, mientras que el restante 40,02% en depósitos extranjeros. Estos últimos presentaron un incremento interanual del 12,63%, mientras que los locales crecieron en 4,29%.

La utilidad del centro bancario panameño en el mes de julio obtuvo un aumento interanual del 10,37%, situándose en $ 264,02MM.