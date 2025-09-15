Banca venezolana cierra agosto con ROE de 43,13% y ganancias que se triplican

El sistema financiero venezolano reflejó un desempeño positivo en el octavo mes del año, caracterizado por un crecimiento en las ganancias y de la cartera de crédito.

De acuerdo a los resultados de la banca en agosto recogidos por la firma Global Scope en un reciente informe, el sector también muestra una disminución en los indicadores de morosidad.

Activos y cartera de crédito

El total activo cerró el mes en 1.695,40 millardos de bolívares (USD$ 11,53 millardos), registrando una variación interanual de +3,52%. Este crecimiento fue impulsado por el aumento en las partidas cartera de créditos (+15,40%) y disponibilidades (+10,32%).

La cartera crediticia finalizó con un valor de USD$ 2,56 millardos, representando el 22,18% del total activo. La morosidad de cartera presentó una disminución interanual de -0,67 puntos porcentuales, ubicándose en 1,54%. La provisión de cartera sobre cartera bruta inmovilizada, por su parte, aumentó en 97,43 puntos porcentuales, al exhibir un indicador de cobertura de 275,03%.

En cuanto a la evolución interanual de las gavetas de crédito, los microcréditos aumentaron 29,40%. No se otorgaron créditos al sector turismo y los créditos a la actividad manufacturera se redujeron en 10,65%. Por su parte, la cartera agroalimenticia registró un descenso de 70,17% y los créditos otorgados al desarrollo de la mujer variaron en -80,24%.

Estructura de financiamiento

El pasivo se redujo en 6,23% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en Bs. 1.250,83 millardos (USD$ 8,50 millardos).

El patrimonio registró un ascenso de 38,34% respecto al mismo periodo del año de 2024, alcanzando Bs. 402,85 millardos (USD$ 2,74 millardos). Esto mantiene su peso en el balance en un 23,76%.

Rentabilidad: ROA y ROE

La ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs. 41,73 millardos (USD$ 283,69 millones), denotando un crecimiento de 230,67% respecto al mismo periodo del año previo.

El ROA se ubicó en 15,21%, mostrando un ascenso interanual de 10,70%, el ROE presentó una variación interanual de +20,64% respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 43,13%.

Concentración del mercado

El mercado continúa mostrando un alto nivel de concentración. Las 10 primeras instituciones bancarias consolidan el 91,57% del total de créditos y el 91,53% de los depósitos de la banca venezolana.

Las 3 primeras poseen una participación individual superior al 15%, siendo el Banco de Venezuela el banco líder con una concentración del 26,83% de la cartera de crédito y 34,00% de las captaciones del público.