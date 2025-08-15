Créditos bancarios en Venezuela aumentaron 15,99% interanual en julio 2025

agosto 15, 2025
Al cierre de julio de 2025 el total activo del sistema bancario venezolano se ubicó en Bs 1.417,97 millardos ($11,39 millardos), mostrando una variación interanual de +5,00%. Este ascenso se ha materializado en las partidas: cartera de créditos (+15,99%) y disponibilidades (+13,20%).

La cartera crediticia registró un valor de $2,42 millardos, representando el 21,26% del total activo. La morosidad de cartera presentó una variación interanual de -0,55 puntos porcentuales, ubicándose en 1,62%. La provisión de cartera sobre cartera bruta inmovilizada, por su parte, aumentó en 96,20 puntos porcentuales, exhibiendo un indicador de cobertura de 278,73%.

El pasivo se redujo en 4,07% respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en Bs 1.052,03 millardos ($8,45 millardos). El patrimonio neto fue de Bs 346,38 millardos ($2,78 millardos), un ascenso de 39,76% respecto al mismo periodo del año de 2024, manteniendo un peso en el balance del 24,43%.

En cuanto a la evolución interanual de las gavetas de crédito, los microcréditos aumentaron 16,05%, no se otorgaron créditos al sector turismo y los créditos a la actividad manufacturera crecieron en 27,10%. Por su parte, la cartera agroalimenticia registró un descenso de 66,64% y los créditos otorgados al desarrollo de la mujer variaron en -78,84%.

El informe sobre los resultados del sector en julio resalta igualmente que la ganancia del sistema financiero venezolano fue de Bs 19,57 millardos ($157,20 millones), lo que denota un crecimiento de 231,53% respecto al mismo periodo del año previo.

Para el mes de julio de 2025, el ROA se ubicó en 14,87%, mostrando un ascenso interanual de 10,32%, el ROE presentó una variación interanual de +19,15% respecto al mismo periodo del año anterior, al ubicarse en 41,52%.

