Pagan el Ingreso de Guerra Económica con alza de 16,52% en bolívares

El Canal Patria Digital informó que este jueves 14 de agosto comenzó la entrega del Ingreso de Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública, por un monto de 16.080 bolívares. La cifra representa un aumento de 16,52% frente a los 13.800 bolívares otorgados el mes anterior.
En divisas la cifra equivale a 119,57 dólares al cambio oficial de 134,48 bolívares por dólar publicado por el Banco Central de Venezuela. Es decir, en la moneda norteamericana se registra un leve incremento de 0,45 dólares en comparación a julio.
En lo que va de agosto, Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de al menos cuatro bonos:
- Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
- 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
- Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
- Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto
También puede leer: Tasa de Cambio BCV 14 de agosto de 2025: 134,4812 Bs/USD (+0,723%)
#AHORA || Inicia el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica (agosto 2025) enviado por el presidente Nicolas Maduro a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de la administración pública.
Monto 16.080,00 Bs. pic.twitter.com/hVewH44JVI
— Canal Patria Digital (@canalpatriadig) August 14, 2025