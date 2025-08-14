Pagan el Ingreso de Guerra Económica con alza de 16,52% en bolívares

El Canal Patria Digital informó que este jueves 14 de agosto comenzó la entrega del Ingreso de Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública, por un monto de 16.080 bolívares. La cifra representa un aumento de 16,52% frente a los 13.800 bolívares otorgados el mes anterior.

En divisas la cifra equivale a 119,57 dólares al cambio oficial de 134,48 bolívares por dólar publicado por el Banco Central de Venezuela. Es decir, en la moneda norteamericana se registra un leve incremento de 0,45 dólares en comparación a julio.

En lo que va de agosto, Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de al menos cuatro bonos:

