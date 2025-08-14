Pagan el Ingreso de Guerra Económica con alza de 16,52% en bolívares

agosto 14, 2025 2:28 PM
Bono desarrollo y prosperidad Beca Universitaria ingreso guerra
Foto: referencial

El Canal Patria Digital informó que este jueves 14 de agosto comenzó la entrega del Ingreso de Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública, por un monto de 16.080 bolívares. La cifra representa un aumento de 16,52% frente a los 13.800 bolívares otorgados el mes anterior.

En divisas la cifra equivale a 119,57 dólares al cambio oficial de 134,48 bolívares por dólar publicado por el Banco Central de Venezuela. Es decir, en la moneda norteamericana se registra un leve incremento de 0,45 dólares en comparación a julio.

En lo que va de agosto, Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de al menos cuatro bonos:

  1. Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
  2. 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
  3. Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
  4. Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 14 de agosto de 2025: 134,4812 Bs/USD (+0,723%)

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.