Jubilados cobran el Ingreso Contra la Guerra Económica por Bs. 15.008

Este lunes 18 de agosto comenzó el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica a los jubilados de la administración pública, que se realiza a través de la Plataforma Patria. El monto asignado es de 15.008 bolívares, informó el Canal Patria Digital.

El Ingreso Contra la Guerra Económica para los jubilados equivale a 109 dólares, calculados a la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela de 136,89 bolívares por dólar.

Se trata del segundo bono del día, ya que más temprano comenzó a hacerse efectivo el pago del bono Somos Venezuela, valorado en 708,80 bolívares.

También puede leer: Activan la entrega del bono Somos Venezuela por 708,80 bolívares

Posibles entregas para el resto del mes

Con base en las entregas de bonos realizadas durante los últimos tres meses, contabilizadas a partir de las publicaciones del Canal Patria Digital en Telegram, las próximas adjudicaciones de beneficios otorgadas por el Gobierno nacional podrían corresponder a:

Cuadrantes de Paz

Cultores Populares

Corresponsabilidad y Formación

Estos pagos representan, después de las asignaciones a personal activo, jubilado y pensiones, las mayores asignaciones de beneficios sociales, por lo que su desembolso suele concentrar montos significativos y atraer atención entre los beneficiarios.