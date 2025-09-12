Ingreso Contra la Guerra Económica sigue activo: monto fijado en Bs.18.720

La adjudicación del Ingreso Contra la Guerra Económica inició el jueves 11 de septiembre y se mantiene activa este viernes, según informó el Canal Patria Digital en Telegram. El monto del beneficio es de 18.720 bolívares.

Al calcular su valor en divisas con la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela de 158,92 bolívares por dólar, se obtiene el equivalente a 117,79 dólares.

El bono va dirigido a los trabajadores de la administración pública.

En lo que va de septiembre Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de siete bonos: