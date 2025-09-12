Ingreso Contra la Guerra Económica sigue activo: monto fijado en Bs.18.720

La adjudicación del Ingreso Contra la Guerra Económica inició el jueves 11 de septiembre y se mantiene activa este viernes, según informó el Canal Patria Digital en Telegram. El monto del beneficio es de 18.720 bolívares.
Al calcular su valor en divisas con la tasa de cambio publicada por el Banco Central de Venezuela de 158,92 bolívares por dólar, se obtiene el equivalente a 117,79 dólares.
El bono va dirigido a los trabajadores de la administración pública.
En lo que va de septiembre Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de siete bonos:
- Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
- Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
- Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
- Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
- Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.