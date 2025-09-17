Intermediación crediticia en Venezuela es la más alta de los últimos 10 años

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La intermediación financiera en la banca venezolana continua su tendencia al alza. La recuperación de la cartera de créditos desde mediados de 2024 y hasta la fecha, contribuye a la mejora sustancial del indicador. Las cifras del sector en agosto pasado señalan que un poco más de la mitad de las captaciones se destinaron a diversos préstamos para la población y para el sector productivo.

De acuerdo al último informe sobre los resultados del sistema bancario nacional publicado por la firma Global Scope, la intermediación financiera cerró agosto en 50,71%. La mejora del indicador se evidencia cuando se compara con el 38,58% obtenido en el mismo mes de 2024. Ya para diciembre del pasado año el indicador había subido a 45,80%.

Es así como, el porcentaje de intermediación crediticia de agosto es el más alto de los últimos 10 años luego del 54,24% de abril de 2015.

Analistas sostienen que algunos cambios aprobados por el Banco Central de Venezuela (BCV) impulsaron la disponibilidad de recursos de la banca para prestar. En 2022, el ente emisor disminuyó el encaje legal de 84% a 73%. Mientras que en septiembre de 2024 estableció descuentos de encaje sobre inventarios de efectivo en la banca.

La cartera de créditos del sector alcanzó en agosto un monto de 376.119 millones de bolívares (2.560 millones de dólares), lo que significó un aumento de 363,4% versus los Bs 81.158 millones del mismo mes de 2024.

Por su parte, las captaciones del público finalizaron el período en 741.680 millones de bolívares (5.040 millones de dólares) para un alza de 252,5%.

Intermediación en los principales bancos

Entre los bancos privados que se encuentran por encima del promedio de la intermediación financiera del sector se destacan el Banco Provincial con 93,36%; seguido de Exterior con 73,56%; Banplus con 61,67%; Banesco con 59,02% y Bancamiga con 58,93%.

Las entidades financieras del Estado como el Venezuela cerró agosto con una intermediación crediticia de 40,01%; el BDT (Banco Digital de los Trabajadores) con 35,39%, el Banco del Tesoro con 54,75% y Banfanb con 6,55%.

De 25 entidades financieras con resultados analizados en el informe de Global Scope, un total de 11 cerraron en agosto por encima del promedio.

Histórico

La intermediación financiera en el sistema bancario venezolano llegó a los niveles más bajos de su historia en octubre de 2020. Las cifras del sistema publicadas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) señalan que este indicador cerró agosto de ese año en 12,70%. Es decir, que por cada 100 bolívares que recibieron los bancos en depósitos, solo lograban prestar 12,70 bolívares.

Ese desplome de la intermediación crediticia en 2019 (13,49%) y 2020 (12,70%) se evidencia con los datos que mostró la banca en el pasado: el promedio histórico del sector antes de ese período llegó a ser de 65%.

La crisis económica del país caracterizada por una recesión que se extendió desde 2014 hasta 2021, un proceso hiperinflacionario y una constante devaluación, sumado a las medidas impuestas a la banca por el BCV, imposibilitaron al sector cumplir con su rol de intermediación financiera y que a su vez tener que lidiar con altos gastos operativos.