Venezuela suma más de 40 millones de suscripciones a internet, asegura Delcy Rodríguez

La tercera edición de la Feria Internacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Fitelven) abrió sus puertas este miércoles 17 de septiembre en el Poliedro de Caracas con la participación de más de 180 expositores nacionales e internacionales.

Durante el acto de inauguración, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que el país cuenta actualmente con más de 17,5 millones de suscriptores a internet fijo y 22,5 millones de usuarios de internet móvil. Estos servicios, precisó, se prestan en su mayoría a través de fibra óptica, lo que representa un despliegue tecnológico con presencia en casi todo el territorio nacional.

«Hoy consumimos más internet. Contamos con más de 17,5 millones de suscriptores en el internet fijo y más de 22,5 millones de usuarios en internet móvil. Casi la totalidad de este tráfico se realiza a través de banda ancha en sus distintas tecnologías: 3G, 4G y 5G», sostuvo Rodríguez.

A pesar del crecimiento en conectividad, desde el 8 de agosto de 2024 la red social X permanece bloqueada en Venezuela por orden presidencial. Aunque inicialmente se anunció como una suspensión de 10 días, el acceso sigue restringido y sólo es posible mediante redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés).

Consumo de datos

Por su parte, el vicepresidente Sectorial de Obras y Servicios Públicos, Jorge Márquez, destacó que el consumo de datos alcanza los 13 terabytes, con una proyección de llegar a 25 terabytes en los próximos años, apoyado en la expansión de la infraestructura de fibra óptica.

El evento reúne a 144 empresas en exposición y 187 expositores en más de 5.400 metros cuadrados, donde se presentan innovaciones y se realizan conferencias, talleres y ruedas de negocio.

Según sus organizadores, la edición 2025 busca superar las metas de la pasada feria, cuando se concretaron más de mil acuerdos que generaron transacciones por más de 40 millones de dólares, reseñó Últimas Noticias.