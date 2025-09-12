Inundaciones en Barinas disparan el precio del queso llanero

Las fuertes inundaciones registradas en el estado Barinas comienzan a reflejarse en la economía regional, particularmente en el sector agropecuario. La escasez de pasto para el ganado, sumada al incremento en los costos de insumos y a las dificultades de producción, ha derivado en un aumento significativo del precio del tradicional queso llanero.

Ricardo Meléndez, productor de la zona, explicó que el impacto es inmediato: «Esta semana lo vendí en 920 bolívares, y en divisas se ubicó entre 4,4 y 4,5 dólares. Hay poco queso por efecto de las inundaciones. Ha bajado el agua, pero no se ha recuperado el pasto», dijo a Unión Radio.

La falta de forraje ha reducido la producción de leche y, en consecuencia, el procesamiento de queso, lo que limita la oferta disponible en el mercado.

También puede leer: Adultos mayores en Venezuela: el grupo más golpeado por la crisis y el mercado laboral

Distribuidoras reportan alza de más del 100%

En la capital barinesa, algunas distribuidoras han registrado un incremento de más del 100% en el precio del queso llanero, un ajuste que golpea directamente el bolsillo de los consumidores.

Ante esta situación, vecinos y compradores han manifestado su preocupación y exigen mayor control en los puntos de venta, donde denuncian prácticas especulativas y sobreprecios en un alimento considerado básico en la dieta del venezolano.