Inversión de Apple en USA: ¿Gana USA?

Enrique González.- Como lo informa el portal especializado en economía y finanzas, Finanzas Digital durante la primera semana de agosto de 2025 la empresa Apple anunció en la Casa Blanca en Washington planes futuros de inversión de hasta 100.000 MM US$ en suelo norteamericano en el marco de una política de aranceles, amenazas y “negociación” del gobierno norteamericano con empresas americanas para que aumenten sus inversiones y operaciones dentro de su territorio.

El presidente norteamericano Donald Trump precedió el anuncio realizado por el CEO de la Big Tech asegurando que dicha inversión constituiría la inversión más grande de Apple en país alguno.

Ante estos eventos cabe preguntarse ¿Ganará USA con dicha política coercitiva para aumentar las inversiones de empresas americanas en su territorio?

Si bien dicha pregunta exige una cuantificación para su respuesta haremos uso de una serie de principios y conceptos básicos de la teoría económica para asomar una hipótesis sobre el posible signo del efecto de dicha política coercitiva.

Alguno de estos conceptos y principios resultan positivos, es decir definen y explican algunos términos económicos como se presentan en los mercados, así como cómo toman decisiones algunos agentes económicos, y otros pertenecen más al ámbito normativo, es decir se encuentran referidos a ciertas situaciones deseadas o paradigmas como podrían ser la máxima producción o riqueza posible.

Tal como lo asoman Krugman et al. (2013) los principios en los que se basa la economía de las decisiones individuales son:

Que los recursos resultan escasos. El costo real de algo más allá de su precio monetario es todo aquello a lo que debe renunciarse para conseguirlo. Cuánto de consumo o uso de un recurso resulta una decisión en el margen. Las personas suelen aprovechar las oportunidades para mejorar (hasta encontrar un equilibrio, es decir que no se cuenta con incentivos para tomar decisiones adicionales que apunten a aprovechar oportunidades no explotadas).

Por su parte, los principios básicos de la interacción entre las elecciones individuales son:

El intercambio produce ganancias (permite expandir el consumo de los países más allá de su frontera de posibilidades de producción). Los mercados tienden al equilibrio (nadie poseería incentivos para tomar una decisión distinta o adicional). Para alcanzar los fines de la sociedad hay que utilizar los recursos de la manera más eficiente posible. Los mercados normalmente llevan a la eficiencia.

Una empresa como Apple asentada en Cupertino, California con reconocido valor y reconocimiento de marca posee significativo poder de negociación. Su propósito radica en crear el mayor valor posible en favor de sus accionistas.

Para crear beneficios en favor de sus accionistas debe crear un ecosistema de máximo valor para sus usuarios, así como dispositivos que puedan ser vendidos con el mayor margen posible, lo que dependerá por un lado del valor diferenciador de la marca permitiendo el mayor precio posible y por el otro lado encarar los costos más bajos posibles.

Apple con su significativo poder de negociación ha podido negociar y contar con proveedores de partes y piezas de sus dispositivos que le garantizan el menor costo posible con la mayor calidad asociada. Siendo el propietario de la marca puede decidir con cierta “libertad” entre los potenciales proveedores.

De hecho, Varian (2016) destaca el caso de Apple como un ejemplo notable de cómo en mercados de productos complementarios problemas de doble-marginalización pueden ser resueltos por medio del poder de negociación del propietario de la marca que pone a competir a los proveedores alternativos.

Aun cuando viejo, un estudio realizado por Linden et al. (2009) muestra la distribución del precio del dispositivo iPod a lo largo de los distintos proveedores y marcas que participan en su producción y ensamblaje.

Apple capturaba el 26,76% del valor de mercado del iPod gracias a un ejercicio de “deslocalización” de la producción y ensamblaje de sus dispositivos fuera de USA. Es decir, el remanente del valor que en el mercado otorga los consumidores a los dispositivos Apple como forma de acceso al ecosistema iOS queda para la empresa americana en la medida que agota las mejores opciones de adquisición de componentes a los costos más bajos posibles.

Una economía como USA con un reducido nivel de desempleo asoma un uso eficiente de sus recursos de manera tal que sus corporaciones están creando el mayor valor posible en favor de sus accionistas.

Acá aplica asimismo el principio del comercio. Los países se especializan por sus ventajas comparativas en actividades que garantizan el uso eficiente de recursos escasos garantizando crear mayor valor a lo interno y expandir vía comercio el consumo global.

Todo lo anterior puede resumirse en una frase que suele aparecer impresa en muchos dispositivos Apple y que dice: “Designed by Apple in California, Assembled in China”.

El costo de oportunidad de USA de reducir actividades de diseño e I & D es muy elevado mientras que el costo de oportunidad de reducir la actividad de ensamblaje de China sería muy elevado para dedicarlo a otras actividades –ceteris paribus-. Dicho de otra manera, USA debe poseer una ventaja comparativa en diseño, I & D porque aumentar en una unidad dicha actividad le implica el menor costo de oportunidad y viceversa para China.

Si un país se encuentra prácticamente en pleno empleo o haciendo uso eficiente de sus recursos, especializándose en I & D e intangibles, la imposición de un uso distinto de sus recursos le implicaría ineficiencias, destrucción de rentas y valor o incluso ubicarse por debajo de su frontera de posibilidades de producción. Lo anterior no es un tema de cuántas partes, piezas o dispositivos produces en el territorio sino cuanto valor creas y capturas.

