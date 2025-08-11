Latinoamericanos concentran 86% de compra extranjera de vivienda en sur de Florida

Los latinoamericanos continúan liderando la inversión extranjera en vivienda nueva en el sur de Florida, representando el 86% de los compradores foráneos, según un estudio de Miami Realtors. La tendencia se mantiene incluso frente a cambios políticos en Estados Unidos y suele intensificarse cuando gobiernos de izquierda asumen en sus países de origen.

El informe confirma que Miami sigue siendo la principal puerta de entrada de capital extranjero al mercado inmobiliario estadounidense. En la región, el 49% de los compradores de condominios nuevos son internacionales, con predominio de mexicanos, colombianos y brasileños, señaló a EFE Alfredo Pujol, presidente electo de Miami Realtors.

“Siguen comprando porque saben que el dinero aquí está seguro, los precios de los bienes raíces suben y las inversiones previas siguen creciendo”, afirmó Pujol.

La inestabilidad política en varios países latinoamericanos impulsa este flujo, especialmente en naciones como México, Brasil, Colombia, Chile, Honduras, Venezuela, Cuba, Uruguay y Nicaragua.

“Cuando el gobierno va hacia la izquierda, el dinero viene hacia el norte”

Así resume la dinámica Alicia Cervera Lamadrid, socia gerente de Cervera Real Estate y miembro de Miami Realtors. Subraya que no se trata necesariamente de abandonar sus países, sino de diversificar en activos en dólares, protegidos de riesgos internos y cambios políticos abruptos.

“Es importante tener una inversión estable y a largo plazo en un mercado que te resguarde”, señaló la empresaria, de origen peruano y cubano.

Estabilidad pese a cambios políticos en EE. UU.

El atractivo de Miami ha resistido incluso las políticas migratorias más restrictivas de la Administración de Donald Trump. Si bien la retórica puede desmotivar, dice Cervera Lamadrid, la percepción de estabilidad y seguridad jurídica sigue predominando.

El estudio destaca que, entre 2023 y 2024, el condado Miami-Dade lideró la inmigración neta en EE. UU., con 123.835 nuevos residentes internacionales. Broward, sede de Fort Lauderdale, se ubicó en quinto lugar con 56.567.

Liderazgo nacional en inversión extranjera

Miami encabeza la lista de destinos inmobiliarios para compradores internacionales, con el 8,7% del total nacional, por delante de Nueva York (4,9%), Los Ángeles (4,6%) y Orlando (2,9%).

Para Pujol, más allá de la ideología, los inversionistas buscan seguridad: “Aquí el dinero está protegido. Miami ahora es un mercado global; antes se hablaba de Nueva York o California, pero ahora el mundo ve lo que los latinos hemos visto aquí por décadas”.

Con información de EFE