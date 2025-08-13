Argentina: inflación desacelera en julio, pero acumula 36,6% en 12 meses

agosto 13, 2025 3:34 PM
Argentina
En Argentina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio un aumento del 1,9% respecto a junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, la inflación acumula un 17,3% en lo que va de 2025 y un 36,6% en la comparación interanual.

La división Recreación y cultura encabezó los incrementos mensuales con un 4,8%, impulsada por aumentos en servicios y bienes relacionados con actividades recreativas. Le siguió Transporte (+2,8%), con alzas en transporte público y en el funcionamiento de vehículos particulares.

En cuanto a incidencia sobre el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas (+1,9%) fue el rubro de mayor peso, principalmente por subas en verduras, tubérculos y legumbres, carnes y derivados, y panificados en varias regiones del país.

Bienes, servicios y categorías

En julio, los bienes en Argentina aumentaron en promedio un 1,4%, mientras que los servicios subieron un 3,1%.

Por categorías, los precios estacionales mostraron la mayor variación (+4,1%), seguidos por los regulados (+2,3%) y el IPC núcleo (+1,5%).

Las menores subas se dieron en Bebidas alcohólicas y tabaco (+0,6%), mientras que Prendas de vestir y calzado registró una baja del 0,9% en el mes.

En términos interanuales, las divisiones con mayores incrementos fueron Educación (+70,6%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+62,0%) y Restaurantes y hoteles (+54,6%).

 

Fuente: Indec

 

